8 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sigourney Weaver împlinește 76 de ani, Matt Damon 55/ Armata română își face intrarea triumfală în București

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 8 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sigourney Weaver, născută pe 8 octombrie 1949 în New York, este una dintre cele mai emblematice actrițe din istoria filmului science-fiction. A devenit cunoscută la nivel mondial datorită rolului Ellen Ripley din seria Alien (începând cu 1979), un personaj revoluționar care a redefinit imaginea femeii puternice în cinema. De-a lungul carierei sale, Weaver a demonstrat o versatilitate impresionantă, abordând atât roluri dramatice, cât și comice. A fost nominalizată de trei ori la Premiile Oscar și a câștigat două Globuri de Aur, pentru rolurile din Gorillas in the Mist și Working Girl. A avut contribuții remarcabile și în producții precum Avatar (2009), unde a colaborat din nou cu regizorul James Cameron, și Ghostbusters, un alt clasic al genului fantastic. Este cunoscută pentru implicarea în cauze ecologice și susținerea drepturilor femeilor, fiind activă în diverse proiecte caritabile și de mediu.

Matt Damon, născut pe 8 octombrie 1970 în Cambridge, Massachusetts, este unul dintre cei mai respectați actori și scenariști americani ai generației sale. Și-a câștigat notorietatea internațională odată cu filmul Good Will Hunting (1997), pe care l-a scris împreună cu prietenul său Ben Affleck. Filmul le-a adus Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original și a lansat cariera lui Damon în prim-planul industriei de film. De-a lungul anilor, Matt Damon a jucat în filme de acțiune, dramă, comedie și science-fiction. Este cunoscut pentru roluri emblematice în francize precum Bourne și Ocean’s Eleven, dar și în filme de succes precum The Martian (2015), Saving Private Ryan (1998) sau The Departed (2006). Este un producător activ și cofondator al mai multor organizații caritabile, implicându-se în probleme globale precum accesul la apă potabilă și educație.

La data de 8 octombrie 1878, Armata Română, proaspăt victorioasă în Războiul de Independență, își face intrarea triumfală în București, marcând un moment istoric de mare însemnătate pentru poporul român. După lupte grele purtate alături de armata rusă împotriva Imperiului Otoman, victoria României a consfințit câștigarea independenței de stat, recunoscută oficial în același an prin Tratatul de la Berlin. Sosirea soldaților în capitală a fost un eveniment grandios, celebrat cu entuziasm de populație. Armata a intrat în oraș pe Podul Mogoșoaiei, principala arteră a Bucureștiului la acea vreme. În semn de omagiu pentru victoria obținută, această stradă a fost redenumită Calea Victoriei, nume pe care îl poartă și astăzi. Această zi a rămas în istorie nu doar ca simbol al triumfului militar, ci și al nașterii României moderne ca stat suveran și independent.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1895: Juan Perón 🇦🇷🗣 Primul său mandat ca președinte al Argentinei s-a încheiat dezastruos, fiind exilat în urma unei lovituri de stat. Se reîntoarce în 1973, fiind reales ca președinte, însă mandatul său a durat mai puțin de 9 luni, murind în 1974

🎂1923: Ion Voicu 🇷🇴🎻 violonist de etnie romă, fost elev al lui George Enescu. Fiind admis la Academia Regală de Muzică din București, a reușit să absolve cursurile, care durau șapte ani, în doar trei ani, în 1940

🎂1943: Chevy Chase 🇺🇸🎬 comedian

🎂1948: Johnny Ramone 🇺🇸🎸 membru fondator al trupei punk Ramones

🎂1949: Sigourney Weaver 🇺🇸🎬 Rolul care a consacrat-o este Ellen Ripley în franciza Alien

🎂1958: Ursula von der Leyen 🇩🇪🗣 prima femeie care a deținut funcția de președinte al Comisiei Europene

🎂1970: Matt Damon 🇺🇸🎬 a devenit cunoscut pentru rolul din filmul Good Will Hunting (1997), al cărui scenariu l-a scris împreună cu prietenul său Ben Affleck. Cei doi au câștigat Oscarul pentru Cel mai bun scenariu original

🎂1979: Kristanna Loken 🇺🇸🎬 Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

🎂1985: Bruno Mars 🇺🇸🎤 abordează o diversitate de stiluri și influențe, muzica sa conține elemente din diferite genuri. A devenit cel mai bine vândut artist digital din 2011

🎂1986: Adela Popescu 🇷🇴📺🎤 A ajuns în atenția publicului larg prin intermediul telenovelei Numai Iubirea

🎂1993: Garbiñe Muguruza 🇻🇪🇪🇸🥎 Fost lider mondial WTA, a câștigat zece titluri la simplu, inclusiv două majore, la French Open 2016 și la Wimbledon 2017

🎂1993: Angus T. Jones 🇺🇸🎬 Jake Harper din Two and a Half Men

🎂1997: Bella Thorne 🇺🇸🎬🎤

Decese 🕯

🕯️1793: John Hancock 🇺🇸🗣 unul dintre cei mai proeminenți patrioți ai Revoluției americane, a servit în calitate de om de stat în funcțiile de primul președinte al celui de-al doilea Congres Continental, respectiv ca întâiul guvernator al statului Massachusetts, a cărui denumire oficială este Commonwealth of Massachusetts

🕯️1914: Dimitrie A. Sturdza-Miclăușanu 🇷🇴🗣 de 4 ori cel de-al 18-lea prim-ministru al României între 1895 – 1909. A fost, de asemenea, președintele Academiei Române

🕯️2023: Burt Young 🇺🇸🎬 celebru prin rolul său Paulie Pennino, cumnatul și cel mai bun prieten al lui Rocky Balboa

Evenimente📋

📋🇭🇷 Ziua Independenței Croației

📋🆘 Ziua internaţională de luptă pentru reducerea dezastrelor (în a doua zi de miercuri a lunii octombrie)

Calendar 🗒

🗒1434: Cea mai veche atestare scrisă a Curții domnești din Iași, datând din vremea lui Alexandru cel Bun

🗒1856: Autoritățile Chinei dinastiei Qing au arestat și au încarcerat 12 persoane de pe nava Arrow sub pavilionul Hong Kongului sub acuzația de piraterie, contrabandă și comerț cu opiu, eveniment ce a declanșat al Doilea Război al Opiului

🗒1871: A izbucnit Marele Incendiu din Chicago care a distrus 17.500 de clădiri în două zile

🗒1878: Armata română victorioasă în Războiul de Independență, își face intrarea triumfală în București pe Podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei

🗒1939: Germania anexează vestul Poloniei

🗒1952: Una dintre cele mai grave dezastre feroviare din istoria UK are loc la gara Harrow & Wealdstone, la nord-vest de Londra. 112 persoane mor și 340 sunt rănite când un tren expres de noapte din Perth a lovit spatele unui tren de navetiști care stătea la un peron din gară. Resturile au blocat liniile adiacente și au fost lovite în câteva secunde de un tren expres care circula cu 100 km/h

🗒1966: Se publică modificări privitoare la divorțul în România. O căsătorie se poate desface doar în cazuri excepționale iar taxa de timbru este de 3.000 – 6.000 de lei

🗒1967: Liderul Che Guevara și oamenii lui au fost capturați în Bolivia

🗒2001: Pe aeroportul Linate din Milano, un avion de linie McDonnell Douglas MD-87 care transporta 110 persoane cu destinația Copenhaga, s-a ciocnit la decolare cu un Cessna Citation CJ2, un avion de afaceri care transporta patru persoane cu destinația Paris. Toate cele 114 persoane din ambele aeronave au fost ucise, precum și 4 la sol

🗒2009: Herta Müller, scriitoare și traducătoare germană originară din România, primește Premiul Nobel pentru Literatură

CITEȘTE ȘI:

7 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 73 de ani, Simon Cowell 66/ Arnold Schwarzenegger este ales guvernator al Californiei

6 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Emerich Dembrovschi împlinește 80 de ani, Cleopatra Stratan 23/ Instagram împlinește 15 ani de la lansare

5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan