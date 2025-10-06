6 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Emerich Dembrovschi împlinește 80 de ani, Cleopatra Stratan 23/ Instagram împlinește 15 ani de la lansare

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 6 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Emerich Dembrovschi s-a născut pe 6 octombrie 1945, în satul Câmpulung la Tisa, județul Maramureș. A fost un atacant talentat, apreciat pentru inteligența în joc și modestia sa, devenind una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc din anii ‘70. A debutat în fotbalul profesionist la Victoria Roman, apoi a evoluat pentru Dinamo Bacău și, ulterior, pentru Politehnica Timișoara, unde și-a încheiat cariera. Pe plan internațional, a fost convocat de 27 de ori la echipa națională a României și a înscris 9 goluri. Cel mai important moment al carierei sale a fost participarea la Campionatul Mondial din Mexic 1970, unde a marcat un gol împotriva Braziliei, devenind singurul român care a înscris contra acelei echipe legendare conduse de Pelé. Presa internațională l-a desemnat drept cel mai bun jucător român al turneului final, iar fanii i-au atribuit titlul simbolic de “eroul de la Guadalajara”. După retragere, a antrenat mai multe echipe, rămânând activ în lumea sportului. În prezent, se confruntă cu probleme de sănătate, suferind de boala Parkinson, dar continuă să fie o figură respectată și admirată.

Cleopatra Stratan s-a născut pe 6 octombrie 2002 în Chișinău, Republica Moldova, și este fiica cunoscutului cântăreț Pavel Stratan. A devenit faimoasă încă de la vârsta de 3 ani, când a lansat hitul Ghiță, devenind un fenomen în România și în alte țări europene. Albumul său de debut, La vârsta de 3 ani (2006), a fost un succes uriaș, fiind recompensat cu dublu disc de platină. Cleopatra a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai tânăr artist care a lansat un album, a susținut un concert live de două ore și a primit premii muzicale importante, inclusiv de la MTV România. După o pauză în care s-a concentrat pe studii, Cleopatra a revenit în muzică, lansând piese ca Mami (în colaborare cu fratele ei, Cezar Stratan) și Te las cu inima, care s-a bucurat de un mare succes online. Artista s-a căsătorit în 2021 cu cântărețul Edward Sanda, cu care colaborează frecvent și pe plan muzical.

În octombrie 2010, doi tineri antreprenori din Statele Unite, Kevin Systrom și Mike Krieger, au lansat o aplicație simplă de partajare a fotografiilor: Instagram. Gândită inițial ca o platformă mobilă pentru editarea rapidă a imaginilor și distribuirea lor cu prietenii, aplicația a fost lansată exclusiv pentru iPhone și a atras imediat atenția utilizatorilor din întreaga lume. În doar două luni, Instagram depășise deja un milion de utilizatori. Succesul fulminant a dus, în 2012, la achiziționarea Instagram de către Facebook, pentru suma de 1 miliard de dolari. Platforma a continuat să se dezvolte, introducând funcții precum Stories, Reels sau mesageria directă, devenind una dintre cele mai influente rețele sociale din lume. Astăzi, Instagram este folosit de peste un miliard de utilizatori activi lunar, fiind un spațiu-cheie pentru creatori de conținut, branduri și artiști din toate domeniile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1902: Petre Țuțea 🇷🇴✒️ economist, eseist, filosof, jurist, politician și publicist, militant naționalist, membru al Mișcării Legionare, și apoi victimă a regimului comunist

🎂1908: Carole Lombard 🇺🇸🎬 A murit la 33 de ani într-un accident aviatic

🎂1927: Ioan Pop de Popa 🇷🇴🩺 A efectuat prima operație pe cord deschis din România la 5 aprilie 1973, la Târgu-Mureș

🎂1945: Emerich Dembrovschi 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial din Mexic, 1970

🎂1947: Ionela Prodan 🇷🇴🎤 solistă din Oltenia, mama Anamariei Prodan. A interpretat cântece și în duet cu Ion Dolănescu

🎂1949: Bobby Farrell (Boney M) 🇳🇱🎤 A murit în camera de hotel, la 61 de ani, în Sankt Petersburg, de insuficiență cardiacă

🎂1963: Elisabeth Shue 🇺🇸🎬 Leaving Las Vegas (1995), The Saint (1997), Hollow Man (2000), House at the End of the Street (2012)

🎂1973: Silviu Biriș 🇷🇴🎭🎤

🎂1981: Mikael Dorsin 🇸🇪⚽️ A jucat în Liga I la CFR Cluj

🎂1982: Daniel Niculae 🇷🇴⚽️

🎂2002: Cleopatra Stratan 🇲🇩🇷🇴🎤 fiica lui Pavel Stratan. Primul ei album se intitulează „La vârsta de trei ani”. Deține 6 recorduri mondiale

Decese 🕯

🕯️1989: Bette Davis 🇺🇸🎬 laureată de două ori a Premiului Oscar. Cunoscută pentru dorința sa de a interpreta caractere deloc simpatice

🕯️2018: Montserrat Caballé 🇪🇸🎼 cântăreață de operă spaniolă de origine catalană, renumită pentru tehnica ei bel canto. A fost aclamată și pentru interpretarea așa-zisei U-Music, apărând alături de legendarul Freddie Mercury, cu care a înregistrat un album în 1988

🕯️2020: Eddie Van Halen 🇳🇱🇺🇸🎸 A fost conducătorul și cofondatorul, împreună cu fratele său, Alex Van Halen, al grupului hard rock Van Halen

Evenimente📋

📋📐 Ziua mondială a arhitecturii (în prima zi de luni din octombrie)

Calendar 🗒

🗒1408: Prima atestare documentară a orașelor Iași și Bacău

🗒1437: Conventul de la Cluj-Mănăștur adeverește o înțelegere între răsculați și nobili, în cursul Răscoalei de la Bobâlna

🗒1711: În Moldova începe instaurarea domniilor fanariote; primul domn fanariot din Moldova este Nicolae Mavrocordat

🗒1849: 13 generali maghiari lideri ai revoluției maghiare din 1848 au fost executați de autoritățile austriece la Arad

🗒1889: În zona Montmartre din Paris, în arondismentul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru varieté din lume

🗒1908: Austria anexează Bosnia și Herțegovina

🗒1948: Cutremur cu magnitudinea 7,3 în Ashgabat, Turkmenistan, care face între 10.000-110.000 victime

🗒1962 Dr. No, primul film din seria James Bond, are premiera în Marea Britanie. În distribuție Sean Connery și „Bond-Girl“ Ursula Andress

🗒1973: Egiptul, condus de președintele Anwar El Sadat, în cooperare cu Siria, a atacat Israelul, declanșând Războiul de Yom Kippur

🗒1981: Anwar al-Sadat, președinte al Egiptului și laureat al Premiului Nobel pentru pace, este asasinat la Cairo de un grup de fanatici

🗒1987: Fiji devine republică

🗒1991: Elizabeth Taylor se căsătorește cu muncitorul în construcții Larry Fortensky pe care l-a cunoscut într-un centru de reabilitare pentru consumul de alcool. Acesta a fost cel de-al șaptelea soț al actriței de care se va despărți cinci ani mai târziu

🗒1995: Într-un articol din revista Nature, s-a prezentat descoperirea primei exoplanete, aflată pe orbita unei stele din secvența principală, 51 Pegasi

🗒2000: Președintele iugoslav Slobodan Milošević demisionează

🗒2010: Se înființează Instagram, de către Kevin Systrom și Mike Krieger

CITEȘTE ȘI:

5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan

4 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christoph Waltz împlinește 69 de ani, Dakota Johnson 36/ Ziua Mondială a Animalelor

3 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Zlatan Ibrahimović împlinește 44 de ani/ Ziua Mondială a Zâmbetului/ Reunificarea Germaniei