7 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 73 de ani, Simon Cowell 66/ Arnold Schwarzenegger este ales guvernator al Californiei

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 7 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Vladimir Putin este una dintre cele mai influente și controversate figuri politice ale secolului XXI. Născut pe 7 octombrie 1952, la Leningrad (astăzi Sankt Petersburg), el a urmat o carieră în serviciile secrete sovietice (KGB), înainte de a intra în politică la începutul anilor ‘90. Putin a devenit președinte al Federației Ruse pentru prima dată în anul 2000, succedându-i lui Boris Elțîn. De atunci, a dominat scena politică rusă fie ca președinte, fie ca prim-ministru, fiind reales în mai multe rânduri. Sub conducerea sa, Rusia a cunoscut o consolidare a puterii centrale, o creștere a influenței internaționale, dar și critici legate de limitarea libertăților democratice, cenzură și represiunea opoziției. Politica externă a lui Putin a fost marcată de evenimente majore, cum ar fi anexarea Crimeei în 2014 și invazia Ucrainei începută în 2022, acțiuni care au dus la sancțiuni internaționale și izolare diplomatică. Este pasionat de sporturi precum judo (deținător al centurii negre), hochei pe gheață și înot.

Simon Cowell, născut pe 7 octombrie 1959 în Londra, este un producător muzical britanic, jurat de televiziune și creator al unor formate de succes precum The X Factor și Got Talent. A devenit faimos la nivel mondial pentru stilul său direct și uneori dur ca jurat în emisiuni ca American Idol și Britain’s Got Talent. Și-a început cariera în industria muzicală în anii ‘80, lucrând pentru case de discuri, iar mai târziu a fondat propria companie, Syco Entertainment. A lansat și promovat artiști de succes precum One Direction, Leona Lewis și Susan Boyle. Simon Cowell este cunoscut nu doar pentru ochiul său critic, ci și pentru abilitatea de a descoperi și transforma talente în staruri internaționale. A devenit un nume influent în industria divertismentului și un simbol al televiziunii de talente moderne.

În anul 2003, statul California a trecut printr-un moment politic inedit. Pe 7 octombrie, alegătorii au votat într-un referendum pentru demiterea guvernatorului democrat Gray Davis, pe fondul unei crize economice și energetice majore. În cadrul aceluiași scrutin, actorul și culturistul de origine austriacă Arnold Schwarzenegger a fost ales guvernator al statului, candidând din partea Partidului Republican. Victoria lui Schwarzenegger, supranumit “Governatorul” (o combinație între “governor” și faimosul său rol din Terminator), a marcat o intrare spectaculoasă în politică și a atras atenția întregii lumi asupra alegerilor din California. Mandatul său a început oficial pe 17 noiembrie 2003 și a durat până în 2011, timp în care a promovat reforme bugetare și politici de mediu.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1885: Niels Bohr 🇩🇰📜 Nobel pentru Fizică în 1922, a avut contribuții esențiale la înțelegerea structurii atomice și a mecanicii cuantice

🎂1900: Heinrich Himmler 🇩🇪✯

🎂1913: Valter Roman 🇷🇴🗣 militant și politician comunist, de origine evreiască, veteran al brigăzilor internaționale comuniste din Războiul Civil din Spania. A fost tatăl fostului prim-ministru român Petre Roman

🎂1946: Valeria Bufanu 🇷🇴🏃🏻 atletă laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 1972 de la München

🎂1952: Vladimir Putin 🇷🇺🗣

🎂1953: Tico Torres 🇺🇸🥁 baterist Bon Jovi

🎂1959: Simon Cowell 🇬🇧📺 cunoscut în Marea Britanie și SUA pentru rolul său ca judecător la emisiunile de talent Pop Idol, The X Factor, Britain’s Got Talent și American Idol. Este proprietarul casei de discuri și de televiziune Syco

🎂1967: Toni Braxton 🇺🇸🎤 cel mai bine cunoscută pentru hiturile „Unbreak My Heart”, „Breathe Again”, „Another Sad Love Song”. A câștigat 6 premii Grammy

🎂1968: Luminița Anghel 🇷🇴🎤 A ocupat locul al treilea la Eurovision 2005, cu piesa „Let me try”

🎂1968: Thom Yorke 🇬🇧🎤 Radiohead

🎂1973: Dida 🇧🇷⚽️ Este cunoscut mai ales pentru perioada de 10 ani petrecută la A.C. Milan, cu care a câștigat de două ori Liga Campionilor. A reprezentat Brazilia la trei Campionate Mondiale, câștigând ediția din 2002

🎂1979: Simona Amânar 🇷🇴🤸🏻 A obținut 7 medalii olimpice și 10 medalii la campionatele mondiale și a câștigat cu echipa României patru titluri mondiale consecutive. O săritură extrem de dificilă din gimnastică îi poartă astăzi numele, fiind executată în premieră de ea la Olimpiada din 2000

Decese 🕯

🕯️1849: Edgar Allan Poe 🇺🇸✒️🐦‍⬛ considerat inventatorul genului ficțiunii polițiste⁠, precum și un important contribuitor la genul ficțiunii științifico-fantastice. Este primul scriitor american cunoscut care și-a câștigat existența doar scriind, ceea ce a dus la o viață și o carieră dificile din punct de vedere financiar. La 29 ianuarie 1845, poezia „Corbul” (The Raven) a apărut în Evening Mirror și a devenit o senzație populară. Ea l-a făcut pe Poe celebru aproape instantaneu, deși primise doar 9$ pentru publicarea ei. Medicul său curant a spus că ultimele cuvinte i-au fost: „Doamne, ajută-mi bietul suflet”. Toate dosarele medicale relevante s-au pierdut, inclusiv certificatul de deces

🕯️1988: Ștefan Lupașcu 🇷🇴🇫🇷✒️ filosof francez de origine română

🕯️2005: Charles Rocket 🇺🇸🎬 Dumb and Dumber (1994)

🕯️2006: Anna Politkovskaia 🇷🇺✒️ militantă pentru respectarea drepturilor omului, cunoscută pentru poziția ei critică față de politica dusă de Kremlin în Cecenia. S-a numărat printre cei mai proeminenți oponenți ai regimului Vladimir Putin. A fost asasinată în fața locuinței sale

🕯️2008: George Emil Palade 🇷🇴🇺🇸🩺 savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă), laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină. În 1986 i-a fost conferită în SUA National Medal of Science în biologie

Evenimente📋

📋🤝 Ziua internaţională a muncii decente. Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) recomandă ca munca decentă să fie în centrul acţiunilor guvernamentale pentru realizarea creşterii economiei mondiale. Munca decentă este esenţială pentru eforturile de reducere a sărăciei şi pentru asigurarea unei dezvoltări durabile şi echitabile

Calendar 🗒

🗒1698: Sinodul de la Alba Iulia: mitropolitul ortodox și 38 de protopopi semnează actul de unire cu Biserica Romei. Astfel ia naștere Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

🗒1763: Regele George al III-lea al Marii Britanii emite o proclamație regală prin care, în teritoriile de la nordul și vestul munților Allegani era interzisă colonizarea. Documentul se dorea a fi un pas spre stabilizarea relațiilor dintre englezi și indienii din această parte a Americii de Nord, după terminarea Războiului de șapte ani

🗒1769: James Cook descoperă Noua Zeelandă

🗒1777: Bătălia de la Saratoga. Armata colonială americană îi învinge pe englezi

🗒1857: În cadrul Adunării ad-hoc a Moldovei, Mihail Kogălniceanu prezintă Proiectul de rezoluție care cuprindea „dorințele fundamentale” ale românilor moldoveni, arătând că „dorința cea mai mare” este Unirea Principatelor într-un singur stat

🗒1870: Războiul franco-prusac – Atacul de la Paris: Leon Gambetta fuge de la Paris într-un balon

🗒1866: A apărut, la București, periodicul politic și literar „Dacia Română”

🗒1883: Are loc inaugurarea Castelului Peleș. Construită ca reședință de vară a regilor României, clădirea se află, în prezent, în proprietatea Familiei Regale a României și adăpostește Muzeul Național Peleș. Castelul avea dotări foarte moderne pentru acea perioadă, plafonul de sticlă al holului de onoare putând fi acţionat de un motor electric. Chiar din anul 1883, castelul avea încălzire centrală

🗒1949: Zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană.

🗒1950: Armata Populară din China începe ocupația Tibetului

🗒1952: Modelul de cod de bare realizat de Woodland și Silver a început să fie folosit ca model general de identificare a produselor

🗒1959: Sonda lunară sovietică Luna 3 realizează pentru prima dată imagini cu fața nevăzută a Lunii. Prima fotografie a fost făcută de la o distanță de 63.500 km de Lună

🗒1985: A fost deturnată nava italiană Achille Lauro aflată în croazieră pe Marea Mediterană cu peste 400 persoane la bord, de membrii organizației „Frontul pentru Eliberarea Palestinei”

🗒1993: România a fost primită în Consiliul Europei, în urma solicitării din 21 martie 1990

🗒2001: Forțele militare americane și cele britanice au declanșat ofensiva asupra guvernului taliban și a teroriștilor din gruparea Al-Qaeda

🗒2003: În California, alegătorii au votat pentru demiterea guvernatorului Gray Davis și l-au ales drept nou guvernator pe Arnold Schwarzenegger

🗒2023: Hamas lansează o incursiune sângeroasă în sudul Israelului dinspre Fâșia Gaza, provocând un răspuns militar din partea Forțelor de Apărare ale Israelului

