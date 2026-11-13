Friedrich Merz, mesaj ferm pentru Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin din China: „Vă rog, fără surprize. Continuați să jucați ca parte a «Echipei Europei»”

Friedrich Merz i-a transmis vineri lui Donald Trump un mesaj ferm prin care i-a cerut să nu facă vreo surpriză în timpul discuțiilor privind Ucraina care vor avea loc săptămâna viitoare în China cu Vladimir Putin.

Declarația a fost făcută de cancelarul Germaniei la Dublin, în marja summitului Comunității Politice Europene, pe fondul îngrijorărilor liderilor europeni legate de direcția negocierilor privind războiul din Ucraina.

Friedrich Merz a explicat de la Dublin că există temeri în rândul liderilor europeni că întâlnirea din China s-ar putea transforma într-un al doilea „moment Anchorage”. Cancelarul a făcut astfel referire la summitul americano-rus desfășurat anul trecut în Alaska, unde deciziile unilaterale au stârnit îngrijorare în capitalele europene.

„Unii [lideri] de aici, din Dublin, se tem că acest lucru s-ar putea transforma într-un «al doilea moment Anchorage»”, a spus Merz, referindu-se la summitul Trump-Putin din Alaska, pe care liderii europeni l-au considerat un moment potențial crucial în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

De asemenea, Merz i-a cerut explicit lui Trump să continue să joace „în Echipa Europei și Echipa Ucrainei”, deoarece este necesară o colaborare strânsă pentru a se ajunge la o pace durabilă.

„Prin urmare, vreau să transmit foarte clar mesajul nostru către Statele Unite: vă rog, fără surprize. Continuați să jucați ca parte a «Echipei Europei» și a «Echipei Ucrainei»”.

Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin sunt programate să aibă loc săptămâna viitoare la Shenzhen, în sudul Chinei. Întâlnirea se va desfășura în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), fiind preconizată o reuniune trilaterală la care va participa și președintele chinez Xi Jinping.

În urma întâlnirilor dintre reprezentanții SUA și Rusia care au avut loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, se așteaptă ca în următoarele săptămâni să înceapă negocieri substanțiale de pace, cu participarea europeană pentru prima dată, a declarat Merz. Șeful executivului german a respins, de asemenea, apelurile Rusiei de a plasa arhitectura de securitate a Europei în centrul discuțiilor și a argumentat că acest cadru există deja sub forma NATO.