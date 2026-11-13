Prima pagină » Actualitate » Familia STB. Administratorul Judiciar Remus Borza susține că aproape 5000 de angajați ai societății de transport sunt rude: „Avem un fruntaș, familia cu 20 de salariați”

Familia STB. Administratorul Judiciar Remus Borza susține că aproape 5000 de angajați ai societății de transport sunt rude: „Avem un fruntaș, familia cu 20 de salariați”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Remus Borza, administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), susține că STB este o societate de familie unde aproape 5000 de angajați sunt rude și o singură familie are 20 de salariați la STB. Acesta a mai susținut și că 1.400 dintre angajații societății de transport sunt soț și soție.

„N-aș vrea să spun o societate a clanurilor, că iarăși o să fiu interpretat. 4.876 de salariați sunt rude, dintre care vreo 1.400 soți și soție (…) Sunt câteva familii, sunt mult mai multe, peste 30 de familii, fiecare familie are peste 10 membri angajați ai STB, avem un fruntaș la capitolul ăsta, familia, i-am pus doar inițiala, R, cu 20 de salariați”, a afirmat Remus Borza.

Gaură financiară uriașă: Cheltuielile salariale înghit 81% din venituri

Situația financiară a operatorului de transport public din Capitală este una critică. Remus Borza a explicat că schema de personal a fost supradimensionată și supraremunerată, ceea ce a adus compania în incapacitate de plată.

„Avem 1,2 miliarde de lei venituri la 10 luni și 767 de milioane de lei pierdere. Vedeți și dumneavoastră cât de mare e pierderea, de peste 65%. Suntem pe un cashflow negativ și salariile sunt aproape buză-n-buză cu veniturile. 1,01 miliarde de lei înseamnă 81% din venituri”, a arătat Borza.

Acesta a precizat că vechiul contract colectiv de muncă a fost identificat ca principala cauză a insolvenței, din cauza ponderii uriașe pe care fondul de salarii o avea în totalul veniturilor.

Zeci de sporuri și salarii brute de 30.000 de lei

Salariul mediu brut în cadrul societății a ajuns la 10.700 de lei, propulsat de nu mai puțin de 36 de sporuri diferite. Potrivit lui Borza, pentru anumiți șoferi, aceste bonusuri reprezintă peste 60% din venitul total.

„Aceste sporuri adunate fac ca în anumite luni, anumiți șoferi să aibă salarii brute de peste 25, chiar 30 de mii de lei.Salariul de încadrare reprezintă mai puțin de 40%”, a explicat Borza.

O primă măsură a fost anularea integrală a unui spor considerat „artificial”, acordat pentru simpla inspecție vizuală a vehiculului la intrarea în traseu. „Acest spor constă în inspecția fizică a vehiculului, dacă mai are roți, oglinzi, dacă are cheia în contact. Uite cum dădeam două milioane de lei pe lună pe niște obligații cât se poate de firești”, a subliniat el.

Prin reducerea numărului de sporuri de la 36 la 32, compania face o economie lunară de 25 de milioane de lei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INCIDENTTragedie pe Drumul Național 1, la Predeal. O șoferiță și-a pierdut viața într-un impact frontal cu un autobuz. Momentul a fost înregistrat
19:23
Tragedie pe Drumul Național 1, la Predeal. O șoferiță și-a pierdut viața într-un impact frontal cu un autobuz. Momentul a fost înregistrat
FLASH NEWSAlexandru Rogobete anunță schimbări majore în digitalizarea sănătății până în 2031. Care sunt obiectivele strategiei
18:53
Alexandru Rogobete anunță schimbări majore în digitalizarea sănătății până în 2031. Care sunt obiectivele strategiei
VIDEOS-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
18:02
S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
NEWS ALERTVal de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
18:00
Val de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
FLASH NEWSPreședintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni
17:51
Președintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni
NEWS ALERTRafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți
17:49
Rafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O exoplanetă îndepărtată a dispărut din observații în mod misterios
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
REACȚIEReacția dură a Finlandei după ce s-a aflat că Rusia cere ieșirea acesteia din NATO ca precondiție pentru un acord de pace în Ucraina
19:51
Reacția dură a Finlandei după ce s-a aflat că Rusia cere ieșirea acesteia din NATO ca precondiție pentru un acord de pace în Ucraina
PACE ÎN UCRAINAZelenski, cu ochii aparent în lacrimi după discuția cu ginerele lui Trump
19:30
Zelenski, cu ochii aparent în lacrimi după discuția cu ginerele lui Trump
INEDITOamenii depun flori în fața sediului Nvidia, în urma demisiei lui Jensen Huang după scandalurile extraconjugale
18:35
Oamenii depun flori în fața sediului Nvidia, în urma demisiei lui Jensen Huang după scandalurile extraconjugale
FLASH NEWSFriedrich Merz, mesaj ferm pentru Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin din China: „Vă rog, fără surprize. Continuați să jucați ca parte a «Echipei Europei»”
18:20
Friedrich Merz, mesaj ferm pentru Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin din China: „Vă rog, fără surprize. Continuați să jucați ca parte a «Echipei Europei»”
FLASH NEWSPrimăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 
17:41
Primăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 

Cele mai noi

Trimite acest link pe