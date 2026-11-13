Familia STB. Administratorul Judiciar Remus Borza susține că aproape 5000 de angajați ai societății de transport sunt rude: „Avem un fruntaș, familia cu 20 de salariați”

Remus Borza, administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), susține că STB este o societate de familie unde aproape 5000 de angajați sunt rude și o singură familie are 20 de salariați la STB. Acesta a mai susținut și că 1.400 dintre angajații societății de transport sunt soț și soție.

„N-aș vrea să spun o societate a clanurilor, că iarăși o să fiu interpretat. 4.876 de salariați sunt rude, dintre care vreo 1.400 soți și soție (…) Sunt câteva familii, sunt mult mai multe, peste 30 de familii, fiecare familie are peste 10 membri angajați ai STB, avem un fruntaș la capitolul ăsta, familia, i-am pus doar inițiala, R, cu 20 de salariați”, a afirmat Remus Borza.

Gaură financiară uriașă: Cheltuielile salariale înghit 81% din venituri

Situația financiară a operatorului de transport public din Capitală este una critică. Remus Borza a explicat că schema de personal a fost supradimensionată și supraremunerată, ceea ce a adus compania în incapacitate de plată.

„Avem 1,2 miliarde de lei venituri la 10 luni și 767 de milioane de lei pierdere. Vedeți și dumneavoastră cât de mare e pierderea, de peste 65%. Suntem pe un cashflow negativ și salariile sunt aproape buză-n-buză cu veniturile. 1,01 miliarde de lei înseamnă 81% din venituri”, a arătat Borza.

Acesta a precizat că vechiul contract colectiv de muncă a fost identificat ca principala cauză a insolvenței, din cauza ponderii uriașe pe care fondul de salarii o avea în totalul veniturilor.

Zeci de sporuri și salarii brute de 30.000 de lei

Salariul mediu brut în cadrul societății a ajuns la 10.700 de lei, propulsat de nu mai puțin de 36 de sporuri diferite. Potrivit lui Borza, pentru anumiți șoferi, aceste bonusuri reprezintă peste 60% din venitul total.

„Aceste sporuri adunate fac ca în anumite luni, anumiți șoferi să aibă salarii brute de peste 25, chiar 30 de mii de lei.Salariul de încadrare reprezintă mai puțin de 40%”, a explicat Borza.

O primă măsură a fost anularea integrală a unui spor considerat „artificial”, acordat pentru simpla inspecție vizuală a vehiculului la intrarea în traseu. „Acest spor constă în inspecția fizică a vehiculului, dacă mai are roți, oglinzi, dacă are cheia în contact. Uite cum dădeam două milioane de lei pe lună pe niște obligații cât se poate de firești”, a subliniat el.

Prin reducerea numărului de sporuri de la 36 la 32, compania face o economie lunară de 25 de milioane de lei.