Prima pagină » Actualitate » Tragedie pe Drumul Național 1, la Predeal. O șoferiță și-a pierdut viața într-un impact frontal cu un autobuz. Momentul a fost înregistrat

Tragedie pe Drumul Național 1, la Predeal. O șoferiță și-a pierdut viața într-un impact frontal cu un autobuz. Momentul a fost înregistrat

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incident tragic a avut loc pe Drumul Național 1, la Predeal. O femeie în vârstă de 60 de ani, din județul Covasna, și-a pierdut viața într-un impact frontal cu un autobuz.

O femeie de 60 de ani din județul Covasna a murit vineri, 13 noiembrie, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit frontal de un autobuz, pe DN1, în zona Predeal. Impactul a fost filmat, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri pentru intervenția salvatorilor.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

O femeie a murit, după ce mașina în care se afla s-a izbit de un autobuz, la Predeal

Accidentul a avut loc în jurul orei 15:20. Potrivit IPJ Brașov, autoturismul condus de femeie ar fi intrat pe contrasens și s-ar fi izbit frontal de autobuz. Polițiștii investighează cauzele producerii accidentului. Femeia se afla singură în mașină, iar medicii au constatat decesul la fața locului. Traficul a fost oprit pentru intervenția echipajelor, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Accident mortal în Ilfov: șoferul unei autoutilitare a decedat

Un accident mortal a avut loc vineri dimineață pe DN2 București-Urziceni, la ieșirea din Șindrilița, județul Ilfov. O autoutilitară s-a ciocnit cu un autocamion, iar șoferul autoutilitarei a murit. Autoritățile au anunțat că nu există alte victime.

Traficul a fost oprit pe sensul București-Urziceni, iar circulația s-a desfășurat alternativ pe celălalt fir. Autoritățile estimau reluarea traficului în condiții normale după ora 08:00. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările accidentului.

De asemenea, ieri, un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat în localitatea Hodoni, în județul Timiș. În urma incidentului, 8 persoane au ajuns la spital.

„În cursul dimineții, în jurul orei 05:40, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier, autobuz răsturnat în afara părții carosabile, produs în localitatea Hodoni. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat că în accident a fost implicat un autobuz care transporta 29 de persoane”, a informat ISU Timiş.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOSFamilia STB. Administratorul Judiciar Remus Borza susține că aproape 5000 de angajați ai societății de transport sunt rude: „Avem un fruntaș, familia cu 20 de salariați”
19:48
Familia STB. Administratorul Judiciar Remus Borza susține că aproape 5000 de angajați ai societății de transport sunt rude: „Avem un fruntaș, familia cu 20 de salariați”
FLASH NEWSAlexandru Rogobete anunță schimbări majore în digitalizarea sănătății până în 2031. Care sunt obiectivele strategiei
18:53
Alexandru Rogobete anunță schimbări majore în digitalizarea sănătății până în 2031. Care sunt obiectivele strategiei
VIDEOS-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
18:02
S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
NEWS ALERTVal de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
18:00
Val de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
FLASH NEWSPreședintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni
17:51
Președintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni
NEWS ALERTRafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți
17:49
Rafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O exoplanetă îndepărtată a dispărut din observații în mod misterios
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
REACȚIEReacția dură a Finlandei după ce s-a aflat că Rusia cere ieșirea acesteia din NATO ca precondiție pentru un acord de pace în Ucraina
19:51
Reacția dură a Finlandei după ce s-a aflat că Rusia cere ieșirea acesteia din NATO ca precondiție pentru un acord de pace în Ucraina
PACE ÎN UCRAINAZelenski, cu ochii aparent în lacrimi după discuția cu ginerele lui Trump
19:30
Zelenski, cu ochii aparent în lacrimi după discuția cu ginerele lui Trump
INEDITOamenii depun flori în fața sediului Nvidia, în urma demisiei lui Jensen Huang după scandalurile extraconjugale
18:35
Oamenii depun flori în fața sediului Nvidia, în urma demisiei lui Jensen Huang după scandalurile extraconjugale
FLASH NEWSFriedrich Merz, mesaj ferm pentru Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin din China: „Vă rog, fără surprize. Continuați să jucați ca parte a «Echipei Europei»”
18:20
Friedrich Merz, mesaj ferm pentru Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin din China: „Vă rog, fără surprize. Continuați să jucați ca parte a «Echipei Europei»”
FLASH NEWSPrimăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 
17:41
Primăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 

Cele mai noi

Trimite acest link pe