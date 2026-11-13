Tragedie pe Drumul Național 1, la Predeal. O șoferiță și-a pierdut viața într-un impact frontal cu un autobuz. Momentul a fost înregistrat

Un incident tragic a avut loc pe Drumul Național 1, la Predeal. O femeie în vârstă de 60 de ani, din județul Covasna, și-a pierdut viața într-un impact frontal cu un autobuz.

O femeie de 60 de ani din județul Covasna a murit vineri, 13 noiembrie, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit frontal de un autobuz, pe DN1, în zona Predeal. Impactul a fost filmat, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri pentru intervenția salvatorilor.

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O femeie a murit, după ce mașina în care se afla s-a izbit de un autobuz, la Predeal

Accidentul a avut loc în jurul orei 15:20. Potrivit IPJ Brașov, autoturismul condus de femeie ar fi intrat pe contrasens și s-ar fi izbit frontal de autobuz. Polițiștii investighează cauzele producerii accidentului. Femeia se afla singură în mașină, iar medicii au constatat decesul la fața locului. Traficul a fost oprit pentru intervenția echipajelor, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Accident mortal în Ilfov: șoferul unei autoutilitare a decedat

Un accident mortal a avut loc vineri dimineață pe DN2 București-Urziceni, la ieșirea din Șindrilița, județul Ilfov. O autoutilitară s-a ciocnit cu un autocamion, iar șoferul autoutilitarei a murit. Autoritățile au anunțat că nu există alte victime.

Traficul a fost oprit pe sensul București-Urziceni, iar circulația s-a desfășurat alternativ pe celălalt fir. Autoritățile estimau reluarea traficului în condiții normale după ora 08:00. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările accidentului.

De asemenea, ieri, un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat în localitatea Hodoni, în județul Timiș. În urma incidentului, 8 persoane au ajuns la spital.

„În cursul dimineții, în jurul orei 05:40, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier, autobuz răsturnat în afara părții carosabile, produs în localitatea Hodoni. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat că în accident a fost implicat un autobuz care transporta 29 de persoane”, a informat ISU Timiş.