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Alexandru Rogobete anunță schimbări majore în digitalizarea sănătății până în 2031. Care sunt obiectivele strategiei

Alexandru Rogobete anunță schimbări majore în digitalizarea sănătății până în 2031. Care sunt obiectivele strategiei
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Alexandru Rogobete / Foto - Mediafax
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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat schimbări majore în digitalizarea sănătății până în 2031. Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027-2031 are o serie de obiective concrete care vor fi integrate etapizat.

Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027-2031 a fost lansată în transparență decizională. Alexandru Rogobete spune că obiectivul este ca pacienții să aibă acces la dosarul medical în orice spital, iar medicii să poată consulta rapid informațiile necesare, reducând birocrația.

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Mesajul lui Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook.

„Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027–2031 intră în transparență decizională.

Un pacient care ajunge de la un spital la altul ar trebui să poată beneficia de continuitatea îngrijirii, fără să fie nevoit să transporte un dosar cu documente medicale. Un medic ar trebui să aibă acces rapid și sigur la informațiile de care are nevoie pentru a lua o decizie și să petreacă mai mult timp cu pacienții, nu completând aceleași raportări.

Acestea sunt schimbările pe care vreau să le susținem prin digitalizarea sistemului de sănătate”, a notat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Care sunt obiectivele principale?

Strategia prevede dezvoltarea dosarului electronic de sănătate, conectarea sistemelor informatice și reducerea raportărilor repetitive. Sunt vizate și extinderea telemedicinei, precum și pregătirea personalului medical și a populației pentru utilizarea serviciilor digitale. Implementarea este programată în etape, între 2027 și 2031. Documentul este supus consultării publice.

„Publicăm în transparență decizională Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027–2031, un document care stabilește obiective concrete, responsabilități, termene și indicatori prin care vom putea evalua rezultatele.

Ce ne propunem concret?

  • Dezvoltarea Dosarului Electronic de Sănătate ca punct unic de acces la nivel național pentru categoriile prioritare de date medicale, astfel încât informațiile să poată fi utilizate în siguranță.
  • Interoperabilitatea sistemelor informatice, reducerea raportărilor repetitive și îmbunătățirea registrelor naționale de sănătate.
  • Extinderea telemedicinei și a telemonitorizării, integrate în traseul pacientului, pentru a facilita accesul la servicii medicale, inclusiv în comunitățile insuficient deservite.
  • Pregătirea personalului medical și dezvoltarea competențelor digitale ale populației, astfel încât tehnologia să fie accesibilă și celor care o utilizează mai greu.

Implementarea se va face etapizat, în perioada 2027–2031, de la organizarea mecanismelor de coordonare până la dezvoltarea, extinderea și consolidarea serviciilor digitale.

Îmi doresc ca acest document să fie îmbunătățit prin contribuția medicilor, a organizațiilor de pacienți și a specialiștilor în tehnologie. Îi invit să participe la consultarea publică.

O să fie bine!”, a mai notat Rogobete.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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