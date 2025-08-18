A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”

Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, după ce agenția de rating Fitch „a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă” că „bugetul pentru anul 2026 si îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România.”
„O veste buna. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul Romaniei BBB- cu perspectivă negativă.
Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România.”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-/F3, dar păstrează perspectiva negativă, invocând deteriorarea finanțelor publice și creșterea rapidă a datoriei.
Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând perspectiva negativă.
Agenția își bazează decizia pe apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la fondurile europene, evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și indicatorii de guvernanță peste media categoriei de rating.
Perspectiva negativă reflectă însă, potrivit Fitch, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice, cu un deficit fiscal ridicat și o creștere accelerată a raportului datorie publică/PIB.
Foto: Profimedia
