A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”

Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, după ce agenția de rating Fitch „a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă” că „bugetul pentru anul 2026 si îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România.”

„O veste buna. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul Romaniei BBB- cu perspectivă negativă.

Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România.”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Agenția de rating Fitch a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3

Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-/F3, dar păstrează perspectiva negativă, invocând deteriorarea finanțelor publice și creșterea rapidă a datoriei.

Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând perspectiva negativă.

Finanțele publice, marea îngrijorare

Agenția își bazează decizia pe apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la fondurile europene, evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și indicatorii de guvernanță peste media categoriei de rating.

Perspectiva negativă reflectă însă, potrivit Fitch, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice, cu un deficit fiscal ridicat și o creștere accelerată a raportului datorie publică/PIB.

Foto: Profimedia