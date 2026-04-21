Abia l-au coborât jandarmii, luna trecută, de pe gardul Palatului Paralamentului pe deja celebrul Stegar Dac, că a apărut un duplicat al acestuia.

Noul stegar dac din poarta Palatului Parlamentului este şi mai tânăr şi are un steag şi mai mare.

Pe un vânt rece şi nori ce anunţau ploaie, un bărbat cu căciulă de dac pe cap flutura un steag de câţiva metri, cu o cruce în capăt.

Spune că se numeşte Bogdan „Ticălosul” şi că este din Berceni. Gestul său nu este un protest, ci o formă prin care îşi manifestă dezamăgirea faţă de autorităţi.

Dacul din Berceni spune că atrage „atenţia acestor instituţii dregătoare” prin intermediul „însemnelor naţionale: drapelul şi crucea.”

Spune că este o formă de proteste, este vorba doar de o „dezamăgire totală”, dar nu protestează, pentru că „nu ţip, nu strig, nu dau din picioare”, ne spune Dacul Bogdan.

