O mașină cu 4 copii în ea a plonjat în râul Bistrița

O mașină în care se aflau doi adulți și patru copii s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Potrivit instituției, accidentul a avut loc în municipiul Vatra Dornei, iar cele șase persoane au fost preluate de ambulanță și transportate la spital.

„La faţa locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, resursele medicale fiind suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD şi SAJ. În sprijin, au intervenit şi două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniţi de jandarmi, au intervenit şi au evacuat din maşină doi adulţi şi patru copii”, au precizat oficialii ISU.

Cele șase persoane implicate în accident sunt conștiente și cooperante, au spus pompierii din Suceava.

