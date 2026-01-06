Prima pagină » Actualitate » O mașină cu 4 copii în ea a plonjat în râul Bistrița

O mașină cu 4 copii în ea a plonjat în râul Bistrița

06 ian. 2026, 13:10, Actualitate
O mașină cu 4 copii în ea a plonjat în râul Bistrița
Galerie Foto 2
sursa: Portal SM

O mașină în care se aflau doi adulți și patru copii s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Potrivit instituției, accidentul a avut loc în municipiul Vatra Dornei, iar cele șase persoane au fost preluate de ambulanță și transportate la spital.

O mașină cu patru copii și doi adulți s-a răsturnat în albia râului Bistrița

„La faţa locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, resursele medicale fiind suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD şi SAJ. În sprijin, au intervenit şi două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniţi de jandarmi, au intervenit şi au evacuat din maşină doi adulţi şi patru copii”, au precizat oficialii ISU.

Cele șase persoane implicate în accident sunt conștiente și cooperante, au spus pompierii din Suceava.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Țara care construiește cel mai spectaculos „Oraș de gheață” din lume în fiecare an
13:45
Țara care construiește cel mai spectaculos „Oraș de gheață” din lume în fiecare an
ECONOMIE Un celebru economist face recensământul creșterilor de taxe ale Guvernului Bolojan: „Nu este o avalanșă cu creșteri de taxe. Este o operațiune specială a Guvernului”
13:27
Un celebru economist face recensământul creșterilor de taxe ale Guvernului Bolojan: „Nu este o avalanșă cu creșteri de taxe. Este o operațiune specială a Guvernului”
TRADIȚIE Când poți spăla rufele, de fapt, după Bobotează. Ce spun regulile bisericești
13:26
Când poți spăla rufele, de fapt, după Bobotează. Ce spun regulile bisericești
NEWS ALERT Mama tânărului român mort la Crans Montana este în stare de șoc. L-a crescut singură pe Guillaume, care a ajuns la locul fatidic cu un avion privat
12:53
Mama tânărului român mort la Crans Montana este în stare de șoc. L-a crescut singură pe Guillaume, care a ajuns la locul fatidic cu un avion privat
INEDIT Care este cea mai scurtă graniță terestră din lume. Are doar 85 de metri
12:34
Care este cea mai scurtă graniță terestră din lume. Are doar 85 de metri
INEDIT Incredibila odisee a lui Annie Wilkins. O americancă a călărit 4.000 de kilometri pentru a vedea Pacificul înainte de moarte
12:28
Incredibila odisee a lui Annie Wilkins. O americancă a călărit 4.000 de kilometri pentru a vedea Pacificul înainte de moarte
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Legătura dintre procrastinare și instinctul de supraviețuire

Cele mai noi

Trimite acest link pe