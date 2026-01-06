11:50

În Amsterdam și Flevoland, serviciile feroviare rămân perturbate din cauza defecțiunilor la macazuri.

„Călătoriți doar dacă este absolut necesar; amânați călătoria dacă este posibil”, recomandă NS (Căile Ferate Olandeze). Și în alte părți ale țării, zăpada cauzează probleme, cum ar fi în școli și în serviciile de autobuz.

Autobuzele nu vor circula în mai multe locuri din țară marți dimineață din cauza zăpezii și a poleiului.

Multe examene practice de conducere planificate sunt anulate marți din cauza zăpezii și a poleiului. Unele examene practice au fost amânate marți dimineață în Olanda de Nord, Olanda de Sud, Limburg și Friesland.

Studenții de la Universitatea Utrecht (UU) nu vor avea cursuri la fața locului marți . De asemenea, examenele au fost anulate .

Sute de zboruri au fost anulate din nou la Schiphol marți din cauza ninsorilor. Aeroportul anticipează că acest număr ar putea crește și mai mult pe parcursul zilei.