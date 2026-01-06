Actualizări
13:05
UPDATE. Șase aeroporturi închise în vestul și nordul Franței
Ministerul Transporturilor a anunțat închiderea a șase aeroporturi din vestul și nordul Franței. Cu toate acestea, ministerul a clarificat că nu au fost anulate zboruri pe aeroporturile pariziene.
„Perturbările legate de zăpadă și gheață provoacă închiderea următoarelor aeroporturi în această dimineață: Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray (lângă Amiens, nota redactorului), Saint-Nazaire și Brest”, a indicat ministerul într-un raport național privind situația, emis la ora 10:00 a Franței.
12:59
UPDATE. Franța, Olanda, Marea Britanie, Irlanda, Polonia, Bosnia, Cehia, Slovacia au dificultăți din cauza ninsorilor. Zboruri anulate, trafic oprit, școli închise, ninsori abundente, polei și căderi de tensiune. Furtuna Francis pune toată Spania sub alertă
12:54
UPDATE. Ninsorile i-au luat prin surprindere pe șoferii și călătorii olandezi. Mulți au rămas blocați pe autostrăzi, gări și aeroporuri
12:30
UPDATE. Ninsorile provoacă haos în Olanda
12:25
UPDATE. Furtuna Francis: AEMET emite alertă pentru aproape toată Spania din cauza zăpezii sau a frigului, Guadalajara fiind sub alertă roșie pentru -15ºC
Madridul s-a trezit luni sub un strat subțire de zăpadă – o scenă neobișnuită care i-a surprins atât pe localnici, cât și pe turiști.
12:17
UPDATE. Zboruri anulate pe aeroporturile din Regatul Unit
Zborurile de pe aeroporturile Aberdeen și Inverness au fost anulate din cauza ninsorilor abundente, iar pista de pe aeroportul John Lennon din Liverpool a fost închisă dimineața și în jurul prânzului.
Atât Aeroportul orașului Derry, cât și Aeroportul Internațional Belfast s-au confruntat cu o serie de anulări sau întârzieri.
12:03
UPDATE. Europa sub zăpadă
Ninsorile abundente și temperaturile scăzute au provocat haos în mai multe țări europene. Bosnia și Herțegovina, Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Scoția s-au confruntat toate cu condiții haotice.
În Spania, furtuna Francis a adus ploi, vreme rece, mări agitate și zăpadă la altitudini mai mari. Ninsorile abundente din Franța au cauzat anularea zborurilor pe aeroporturile Charles de Gaulle și Orly din Paris.
11:57
UPDATE. Avertizările de ninsoare rămân în vigoare în multe părți ale Regatului Unit. Sute de școli închise
Părți din nordul Scoției vor rămâne sub avertizări galbene de ninsoare până marți noaptea, în timp ce avertizări galbene mai puțin severe acoperă zone întinse din Regatul Unit până la ora 11:00 GMT.
O minimă de -12,5°C a fost înregistrată peste noapte în Marham, Norfolk, fiind cea mai rece noapte a iernii, valul de frig ducând la perturbarea unor servicii de transporturi aeriene și feroviare și la închiderea a sute de școli din Marea Britanie.
Pe măsură ce valul de frig din Arctica continuă, școlile din întreaga țară continuă să fie închise. Peste 330 au fost închise în Țara Galilor marți și peste 170 în Irlanda de Nord.
11:50
UPDATE. Ninsorile perturbă Olanda: Zboruri anulate, restricții în transportul public, școli închise și examene auto, anulate
În Amsterdam și Flevoland, serviciile feroviare rămân perturbate din cauza defecțiunilor la macazuri.
„Călătoriți doar dacă este absolut necesar; amânați călătoria dacă este posibil”, recomandă NS (Căile Ferate Olandeze). Și în alte părți ale țării, zăpada cauzează probleme, cum ar fi în școli și în serviciile de autobuz.
Autobuzele nu vor circula în mai multe locuri din țară marți dimineață din cauza zăpezii și a poleiului.
Multe examene practice de conducere planificate sunt anulate marți din cauza zăpezii și a poleiului. Unele examene practice au fost amânate marți dimineață în Olanda de Nord, Olanda de Sud, Limburg și Friesland.
Studenții de la Universitatea Utrecht (UU) nu vor avea cursuri la fața locului marți . De asemenea, examenele au fost anulate .
Sute de zboruri au fost anulate din nou la Schiphol marți din cauza ninsorilor. Aeroportul anticipează că acest număr ar putea crește și mai mult pe parcursul zilei.
11:41
UPDATE. Dealul Montmartre s-a transformat în pârtie de sky
Pentru Erwan, în vârstă de 25 de ani, a fost un vis devenit realitate să-și pună schiurile și să alunece în sfârșit pe panta înzăpezită. Din fericire, nu lucra în acea zi de luni și a putut împrumuta o pereche de schiuri de la un prieten. „Sper să alunece bine, pentru că nu sunt ceruite”, a declarat îngrijorat sportivul pentru actu Paris .
Astfel, a putut să pornească în jos pe pantă, „una albastră”, potrivit expertului. Pe de altă parte, sacii de gunoi și cutiile de carton servesc drept sănii improvizate pentru cei mai îndrăzneți.
11:37
UPDATE. 30 de linii de autobuz au fost întrerupte, la Paris, din cauza ninsorilor
Aproximativ 13.000 de locuințe fără electricitate în Franța
Enedis anunță că aproximativ 13.000 de locuințe sunt fără electricitate în această dimineață în Franța.
„Aproximativ 8.000 de locuințe sunt fără electricitate în regiunea Pays de la Loire (în principal în Loire-Atlantique și Vendée) și 5.000 în Charente-Maritime”, detaliază Enedis în comunicatul său de presă.
Cinci persoane din regiunile Île-de-France și Landes și-au pierdut viața în accidente rutiere cauzate de ninsorile abundente care au lovit Franța încă de ieri. 26 de departamente rămân sub alertă portocalie, relatează BFMTV.
Serviciul feroviar SNCF a anunțat, marți dimineață, că mai multe linii din vestul Franței se confruntau cu întreruperi de serviciu din cauza zăpezii și că erau în vigoare restricții de viteză pe unele secțiuni ale liniilor de mare viteză.
„Principalele dificultăți sunt în regiunile Nouvelle-Aquitaine și Pays de la Loire, unde a căzut multă zăpadă”, a declarat SNCF Réseau într-un raport de situație. Aproape 8.000 de locuințe erau fără curent electric în regiunea Pays de la Loire, potrivit France 3, care a relatat, de asemenea, că în momentul de vârf al penelor de curent de peste noapte, 13.000 de locuințe erau fără electricitate.
Un mort în Seine-et-Marne
O persoană a murit, luni după-amiază, într-un accident rutier cauzat de zăpadă și gheață la Presles-en-Brie, în Seine-et-Marne, a declarat jandarmeria marți pentru AFP. Potrivit sursei citate, un camion greu a derapat și a intrat într-o dubă care venea din sens opus. Șoferul dubei a murit, iar alte două persoane au fost rănite.
Un șofer de ridesharing a plonjat în râul Marne
Totodată, un șofer de ridesharing care transporta un client a lovit o bordură din cauza zăpezii ieri, cu puțin înainte de miezul nopții, în Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Vehiculul său a căzut în râul Marne. Șoferul a murit în urma unui stop cardiorespirator, iar pasagerul său a fost spitalizat, relatează BFMTV.
În regiunea Landes, autoritățile au raportat moartea a trei persoane în accidente rutiere legate de polei, în această dimineață. De asemenea, zece accidente rutiere au fost înregistrate în Finistère de azi dimineață, patru persoane fiind rănite.
Ministrul Transporturilor recomandă limitarea călătoriilor înainte de noul val de ninsori
Un nou val de ninsoare este așteptat în această seară și mâine. Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, îi sfătuiește pe cei care pot să „își limiteze deplasările cât mai mult posibil”, în special lucrând de acasă, mai ales în regiunea Île-de-France. Pompierii din Paris raportează în această dimineață 240 de intervenții pentru căderi legate de zăpadă și gheață.
Toate zborurile anulate pe aeroportul din Nantes, întârzieri pe aeroporturile pariziene
Toate zborurile programate pentru această dimineață, plecări și sosiri, sunt anulate pe aeroportul Nantes-Atlantique, din cauza condițiilor meteorologice. În regiunea Île-de-France, aeroporturile pariziene încă se confruntă cu unele întârzieri, în special din cauza lucrărilor în curs de deszăpezire a pistei și de dezghețare a aeronavelor.
