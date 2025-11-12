A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „Când ieșim cu raportul o să aveți și răspunsul la asta”

Președintele Nicușor Dan a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost colaborator al serviciilor secrete și a spus că informațiile vor fi făcute publice odată cu raportul despre anularea alegerilor din anul 2024.

Întrebat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni dacă a primit vreo informare că Georgescu a fost colaborator SIE, președintele Nicușor Dan a răspuns:

„Am spus că o să ieșim cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport există mai multe informări, mai multe tipuri de informații, inclusiv biografia domnului Georgescu. Când ieșim cu raportul o să aveți și răspunsul la asta,” a transmis președintele.

Surse foto: Mediafax

