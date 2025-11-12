Prima pagină » Actualitate » La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”

12 nov. 2025, 13:15, Actualitate
Prezent miercuri într-o conferință de presă, la solicitarea Gândul, președintele Nicușor Dan a încercat să dea lămuriri în legătură cu destinația sumelor de bani primite în campania sa electorală din această primăvară.

Nicușor Dan a promis în campanie că sumele strânse de el din campanie vor fi donate către diverse cauze civice.

Nicușor Dan este supărat că AEP nu i-a returnat toți banii din campanie

„Banii au venit acum vreo 2-3 zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, dintre care 58,5 milioane împrumutați și 2,5 milioane donați.

Dacă AEP mi-ar fi restituit toți banii cheltuiți, aș fi rămas cu 2,5 milioane. După ce voi plăti împrumuturile, vor rămâne 1,5 milioane.

Voi contesta la AEP pentru restul de bani și probabil că procesul va dura 2 ani.

Deci vorbim de 1 milion acum și 1,5 milioane peste 2 ani.

Îmi mențin ideea de a-i dona către cauzele civice, nu sociale. Eu cred că nu se dau suficienți bani pentru cauzele civice. Nu vreau să aleg eu această cauză, vom face un concurs. Dar o să mai dureze”.

Administrația Prezidențială a confirmat, într-un răspuns la solicitarea HotNews, că AEP i-a spus că 930.000 de lei nu vor fi rambursați. Rambursarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania Nicușor Dan va fi de 59.9 milioane de lei, din totalul de 228 milioane de lei ceruți de toți candidații la alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025.

