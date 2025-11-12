Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan își nuanțează abordarea „corporația face legislația”. Statul ia deciziile, dar și ONG-urile să vină cu proiecte

Nicușor Dan își nuanțează abordarea „corporația face legislația”. Statul ia deciziile, dar și ONG-urile să vină cu proiecte

Bianca Dogaru
12 nov. 2025, 14:24, Actualitate

Președintele Nicușor Dan s-a răzgândit și a explicat astăzi, în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Cotroceni că statul nu „cedează controlul” către mediul privat, ci are nevoie de sprijin pentru a transforma ideile în proiecte clare și aplicate. 

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Șeful statului a spus că a fost înțeles greșit atunci când a declarat că firmele private ar trebui să vină cu proiecte de lege gata făcute. El a precizat că propunerea nu înseamnă ca deciziile să fie luate de altcineva decât de stat.

Gândul a relatat pe larg reacțiile provocate de declarația președintelui, care i-a îndemnat pe reprezentanții mediului de afaceri să vină cu „proiecte de lege gata făcute” pentru Guvern. Editorialul reamintește că, în urmă cu mai bine de un deceniu, Nicușor Dan participa la proteste sub sloganul „Nu corporația face legislația!”, iar acum pare să fi ajuns în postura de a cere exact opusul.

„Nu se pune problema ca decizia să fie luată de altcineva decât de organele statului. Ceea ce spun eu de ani de zile este că noi nu avem proiecte. Avem idei, dar ca aceste idei să fie transpuse în măsuri concrete, proiecte de lege – aici stăm foarte prost. Am mai spus în declarația respectivă că eu sper că vom fi capabili într-un interval de unul, doi, trei ani să avem în interiorul administrației statului această capacitate de a transforma idei în lucruri concrete. Și am spus că în momentul acesta eu nu o văd. Pe multe domenii nu există și îmi doresc ca, nu doar mediul de afaceri, îmi doresc ca ONG-uri, asociații profesionale, orice actor din statul acesta să vină cu proiecte de lege gata făcute”, a declarat astăzi președintele.

Sursa foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

SPORT Cornel Dinu, din nou la spital. Este monitorizat de către medicii de la Universitar
15:42
Cornel Dinu, din nou la spital. Este monitorizat de către medicii de la Universitar
VIDEO Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”
15:21
Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”
ULTIMA ORĂ CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției
15:17
CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției
EXTERNE TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă
14:55
TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Traduceri autorizate in si din limba engleza – cand sunt necesare si de ce conteaza calitatea? (P)
ECONOMIE Veștile proaste nu se mai termină. BNR spune că inflația nu scade, ci crește
15:47
Veștile proaste nu se mai termină. BNR spune că inflația nu scade, ci crește
EXCLUSIV Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
15:45
Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
VIDEO Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
15:39
Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
ACTUALITATE Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
15:38
Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
EXTERNE Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării
15:37
Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării
EXTERNE Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat
15:20
Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat