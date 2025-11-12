Nicușor Dan își nuanțează abordarea „corporația face legislația”. Statul ia deciziile, dar și ONG-urile să vină cu proiecte

Președintele Nicușor Dan s-a răzgândit și a explicat astăzi, în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Cotroceni că statul nu „cedează controlul” către mediul privat, ci are nevoie de sprijin pentru a transforma ideile în proiecte clare și aplicate.

Șeful statului a spus că a fost înțeles greșit atunci când a declarat că firmele private ar trebui să vină cu proiecte de lege gata făcute. El a precizat că propunerea nu înseamnă ca deciziile să fie luate de altcineva decât de stat.

Gândul a relatat pe larg reacțiile provocate de declarația președintelui, care i-a îndemnat pe reprezentanții mediului de afaceri să vină cu „proiecte de lege gata făcute” pentru Guvern. Editorialul reamintește că, în urmă cu mai bine de un deceniu, Nicușor Dan participa la proteste sub sloganul „Nu corporația face legislația!”, iar acum pare să fi ajuns în postura de a cere exact opusul.

„Nu se pune problema ca decizia să fie luată de altcineva decât de organele statului. Ceea ce spun eu de ani de zile este că noi nu avem proiecte. Avem idei, dar ca aceste idei să fie transpuse în măsuri concrete, proiecte de lege – aici stăm foarte prost. Am mai spus în declarația respectivă că eu sper că vom fi capabili într-un interval de unul, doi, trei ani să avem în interiorul administrației statului această capacitate de a transforma idei în lucruri concrete. Și am spus că în momentul acesta eu nu o văd. Pe multe domenii nu există și îmi doresc ca, nu doar mediul de afaceri, îmi doresc ca ONG-uri, asociații profesionale, orice actor din statul acesta să vină cu proiecte de lege gata făcute”, a declarat astăzi președintele.

