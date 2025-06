A fost cutremur în Muntenia. Ce să faci în cazul producerii unui seism major

A fost cutremur în Muntenia, Buzău, în cursul dimineții de marți, 17 iunie 2025. Potrivit datelor furnizate de Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs la ora 06:27. Iată ce să faci în cazul producerii unui seism major.

În cursul zilei de marți, 17 iunie 2025, a avut loc un cutremur în Muntenia, Buzău. Cutremurul s-a produs la ora 06:27, având 2.5 grade pe scara Richter. Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 12.9 kilometri. Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a transmis toate datele.

Cutremur în Muntenia, pe 17 iunie 2025

Seismul s-a produs în apropierea orașului Buzău (distanță de 25 km).

„În ziua de 17 Iunie 2025, la ora 06:27:23 (ora locală a României), s-a produs în Muntenia, Buzău un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adâncimea de 12.9 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25km E de Buzău, 51km S de Focșani, 67km V de Brăila, 75km V de Galați, 76km N de Slobozia, 93km E de Ploiești”, transmite INFP.

Tot în cursul zilei de marți, 18 iunie 2025, a mai avut loc un seism în Turcia, la o adâncime de 10 kilometri. Cutremurul a avut 3.4 grade pe scara Rochter și s-a produs la ora 03:44.

Ce să faci în cazul producerii unui seism major?

În cazul producerii unui seism major, există câteva reguli pe care ar trebui să le urmezi. Mai înainte de toate, este necesară păstrarea calmului și să eviți să fugi pe holuri, scări sau paliere, atunci când te afli într-o clădire. De asemenea, nu trebuie să folosești liftul. Specialiștii trag un semnal de alarmă în rândul persoanelor care, poate din curiozitate, se apropie de ferestre, după ce are loc un astfel de fenomen. Nu se recomandă apropierea de geamuri, deoarece există probabilitatea să se spargă. De asemenea, nu ar fi indicată nici părăsirea clădirii, pentru că există o posibilitate să cadă fațade sau bucăți de zid sau tencuială.

Totodată, ar fi indicat să ai pregătit un kit de urgență în condițiile în care ar putea avea loc un seism de o intensitate majoră. În astfel de momente, este esențial să oferi primul ajutor persoanelor rănite și să te adresezi imediat autorităților competente.

Reguli de urmat

În anul 2023, când au fost înregistrate cutremure de peste 5 grade pe scara Richter în România, Raed Arafat transmitea un set de reguli pe care să le urmezi, în cazul producerii unui seism major, conform Cancan.

„Primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii, pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze, dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență. Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău.

Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat. E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale”, transmitea Raed Arafat.

Seismologul Gheorghe Mărmureanu a făcut precizări referitoare la un viitor mare cutremur

„Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039-2040”, a precizat Gheorghe Mărmureanu. Citește AICI continuarea.

