A fost cutremur în Oltenia, în urmă cu puțin timp. Datele oficiale transmise de INCDFP

În urmă cu puțin timp, a avut loc un alt cutremur în Oltenia, Gorj. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 17.9 kilometri.

Un cutremur a avut loc în Oltenia, Gorj, în urmă cu puțin timp. Conform datelor furnizate de INCDFP, seismul a avut loc la ora 13:53, în Gorj, având 2.6 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 17.9 kilometri.

„În ziua de 28 August 2025 la ora 13:53:04 (ora locală a României) s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea de 17.9km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 14km NV de Târgu Jiu, 69km S de Hunedoara, 71km NE de Drobeta-Turnu Severin, 83km S de Deva, 93km V de Râmnicu Valcea”, a transmis INCDFP.

Un alt cutremur a avut loc în Vrancea

De asemenea, tot în cursul zilei de joi, 28 august 2025, a mai avut loc un alt seism în România. Cutremurul a fost înregistrat la ora 09:52, în zona seismică Vrancea, având 3.2 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 102.3 kilometri.

„În ziua de 28 August 2025 la ora 09:52:36 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adâncimea de 102.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km V de Focșani, 62km E de Sfântu-Gheorghe, 68km N de Buzău, 74km E de Brașov, 96km NE de Ploiești, 96km S de Bacău”, notează INCDFP.

Autorul recomandă:

Marele cutremur, SCENARIUL sumbru care dă fiori României. „Doar în București avem peste 2.000 de clădiri, cu acte, în pericol de colaps”

Cutremurul din 1977: au trecut 47 de ani. Cum s-ar comporta Bucureștiul la un seism atât de mare: „Va fi catastrofă, cu peste 6.500 de morți”

Sursă foto: Shutterstock