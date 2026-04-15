Primul consorţiu medical din România a fost perfectat, oficial, între Spitalul Judeţean de Urgenţă Bucureşti şi Spitalul Judeţean Buzău.

Directorul unităţii medicale din Bucureşti, medicul Cătălin Cîrstoiu, a anunţat verstea pe pagina sa de facebook.

„Astăzi, la SUUB am semnat primul pas spre un consorţiu regional – SUUB şi Spitalul Judeţean Buzău. Nu există aşa ceva până acum în Romania. Este o experienţă nouă. Cine câştigă? – pacienţii – personalul medical – sistemul de sănătate în ansamblul său Rezultate vom vedea în timp, cu mult efort . Aici nu este vorba decât despre cum să facem, fiecare dintre noi, să construim ceva durabil şi in folosul oamenilor”, scrie Cîrstoiu.

Potrivit legislaţiei în vigoare, spitalele publice se pot asocia în consorții medicale, cu personalitate juridică, în scopul derulării în comun de activități medicale, cercetare științifică, investiții în infrastructură, achiziții de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi altele asemenea, precum și alte activități specifice unităților sanitare respective.

Prevederea este cuprinsă în Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical

PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul