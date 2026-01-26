Prima pagină » Actualitate » Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical

Luiza Dobrescu
26 ian. 2026, 16:07, Actualitate
Dacă n-a mers cu politica, medicul Cătălin Cârstoiu s-a întors la profesia de bază, însă n-a scos din viaţa sa vechile legături politice. Prin urmare, a discutat cu şeful Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, despre posibilitatea derulării unui proiect medical. 

Şeful Sptalului Universitar de Urgenţă, unde Cătălin Cîrstoiu este director, vrea să dezvolte un consorţiu medical la Buzău.

„Am discutat azi la Buzău, posibilitatea construcţiei unui consorţiu medical, construcţie nouă în România şi etapele acestui demers instituţional.

Un consorţiu între Spitalulul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi toate spitalele din judeţul Buzău, subordonate Consiliului Judeţean, cu acordul Ministrului Sănătăţi.

Facem acest lucru pentru pacienţi, pentru medici, pentru infrastructura medicală”, informează, pe facebook, medicul Cătălin Cîrstoiu.

Potrivit legislaţiei în vigoare, spitalele publice se pot asocia în consorții medicale, cu personalitate juridică, în scopul derulării în comun de activități medicale, cercetare științifică, investiții în infrastructură, achiziții de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi altele asemenea, precum și alte activități specifice unităților sanitare respective.

Prevederea este cuprinsă în Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Astfel, consorțiile medicale ar urma să se înființeze în baza unui contract de parteneriat încheiat între părți.

Totodată, proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății arată că din punct de vedere al învăţământului şi al cercetării ştiinţifice medicale, spitalele pot fi: spitale clinice publice cu secţii/compartimente clinice, institute, spitale private cu secţii/compartimente clinice.

