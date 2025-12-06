Prima pagină » Actualitate » A găsit un șoarece în punga de cereale. „Se auzea cum mesteca înăuntru”. Reacția incredibilă a magazinului de unde a cumpărat produsul

A găsit un șoarece în punga de cereale. „Se auzea cum mesteca înăuntru”. Reacția incredibilă a magazinului de unde a cumpărat produsul

06 dec. 2025, 13:56, Actualitate
A găsit un șoarece în punga de cereale. „Se auzea cum mesteca înăuntru”. Reacția incredibilă a magazinului de unde a cumpărat produsul
A găsit un șoarece în punga de cereale / Sursa FOTO: Envato

E adolescentă din Londra a avut parte de un adevărat șo când a descoperit un șoarece viu într-o pungă de cereale pe care tocmai o cumpărase. Ea a vrut să mănânce granola – un amestec de fulgi de cereale, nuci, semințe și fructe – așa că și-a luat acest produs pe care îl cunoștea destul de bine.

Deși ambalajul era sigilat, când a ajuns acasă și-a dat seama că în punga cumpărată de la supermarket era ceva viu înăuntru.

„Se mișca și făcea zgomot”

Josie Wright are 16 ani și acest episod nu-l va uita vreodată, după cum singură spune.

După ce a dat 2,4 lire sterline pe un pachet de granola cu stafide, nuci și miere, luat dintr-un magazin din Arnos Grove, a observat că din interior se aud sunete ciudate, scrie Daily Mail.

„Nu am observat nimic când eram în magazin, nu se mișca și nici nu făcea zgomot. Când am scanat produsul, nu părea să fie mai greu. Acasă, am scos granola din pungă și am văzut că se mișca și făcea zgomot.

La început, am crezut că era din cauza granolei, așa că am lăsat-o cinci minute, dar apoi am auzit sunete de mestecat. Încercam să-mi dau seama ce era. M-am gândit că ar putea fi un gândac sau ceva de genul ăsta, dar se auzea cum mesteca. Mi-am dat seama imediat că era un rozător”, a povestit adolescenta.

Familia tinerei chiar a filmat totul, iar pe imagini se vede cum bucățile de ovăz se mișcă și foșnesc, cu zgomote de zgârieturi din interiorul pungii, asta deși ambalajul era complet sigilat.

„Nimeni nu se așteaptă să găsească un șoarece în granola. Credem că era un șoarece de câmp, pui sau ceva de genul ăsta. Nu avem idee cum a ajuns acolo – credem că ar putea fi o problemă la fabrică. Privind în pungă, se puteau vedea ovăz pe jumătate mâncat, credem că încerca să iasă.

Este un risc profesional. Granola conținea multe stafide și stafide aurii, așa că înțeleg că nu neapărat ai putea observa asta. Din fericire, nu am mâncat-o și am observat înainte să deschidem pachetul”, a declarat și Lindsay, mama adolescentei.

„Nu ne-au oferit vreo compensație”

Cele două au returnat pachetul sigilat și au spus celor de la supermarket ce s-a întâmplat, dar reacția personalului le-a „speriat” la fel de mult.

„Nu ne-au oferit un voucher sau vreo compensație. Au luat doar punga și au schimbat-o cu alta. Am ajuns acasă și am sunat la serviciul de relații cu clienții. Nu cred că mai vreau să ating vreodată o pungă de granola”, a spus adolescenta.

O anchetă a fost declanșată la magazinul respectiv, scrie Daily Mail.

