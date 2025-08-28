A luat foc din nou restaurantul „Mărul de Aur”. ISU cere oamenilor să evite sau să ocolească zona

Șase autospeciale de pompieri au fost chemate stingă incendiul iscat a doua oară la Restaurantul Mărul de Aur de la Piața Victoriei. Prima dată, a ars în Ajunul Crăciunului din 2024.

Restaurantul „Mărul de Aur”, de pe Victoriei, a luat foc din nou. Pompierii au transmis o comunicare prin care informează că au fost alertate 6 autospeciale.

Din cauza fumului dens, a fost emis și un mesaj RoAlert prin care li se cere acelora care tranzitează zona să ocolească sau să evite zona.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o construc’ie (fost restaurant), str Sevastopol Incendiul se manifestă la acoperiș Au fost alertate 6 autospeciale de stingere În această locație am mai intervenit pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024″, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Construcția este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe. A fost remis un mesaj de informare și avertizare a populației prin sistemul RoAlert.

Arderea se manifestă în interiorul construcției și la acoperiș.

Se acționează de la înălțime utilizând autoscara. Sunt angrenate în intervenție 8 autospeciale de stingere.â

Incendiul nu se poate extinde la alte clădiri. În acest moment, se acționează pentru decopertarea învelitorii de tablă și stingerea structurii din lemn a acoperișului.

