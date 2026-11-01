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Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă

Cristian Lisandru
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
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Janez Janša – premierul Sloveniei – critică Uniunea Europeană într-un mesaj postat pe contul său X. Potrivit acestuia, UE trebuie „să se salveze singură de ea însăși” și enumeră 10 reproșuri la adresa oficialilor de la Bruxelles.

Anularea alegerilor prezidențiale din România, în anul 2024, este pe primul loc al listei prezentate de premierul sloven.

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Când am decis să aderăm la UE, nimeni nu și-ar fi imaginat că, într-unul dintre statele membre și în Uniune în ansamblul ei, ar putea fi posibile, fără nicio consecință, următoarele lucruri:

  • Anularea alegerilor prezidențiale (România);
  • Desființarea programului de știri al televiziunii publice naționale (Ungaria);
  • Trimiterea poliției la Curtea Constituțională (Polonia);
  • Arestarea, cu trei săptămîni înainte de alegeri, a președintelui partidului aflat pe primul loc în sondaje (Slovenia);
  • Ocuparea sediului televiziunii publice naționale cu ajutorul poliției și înlocuirea conducerii acesteia (Polonia)”, scrie Janez Janša.

„A rezultat o Uniune Europeană care trebuie să se salveze singură de ea însăși”

În continuarea mesajului său, premierul sloven enumeră alte 5 motive care îl determină să-și prezinte public dezamăgirea față de lipsa de reacție a UE în cazuri deja celebre, inclusiv în țara sa.

  • „Încetarea mandatelor conducerii televiziunii publice naționale și declanșarea unei epurări în rîndul angajaților (Slovenia);
  • Trimiterea la închisoare a unor membri ai fostului guvern, fără a li se oferi posibilitatea de a se apăra (Ungaria);
  • Acordarea, prin procedură accelerată, a cetățeniei pentru aproape un milion de migranți ilegali (Spania);

Janez Janša / Foto – Profimedia Images

  • Închiderea unei noi centrale nucleare și construirea unei conducte de gaz către Rusia (Germania);
  • Impozitarea surselor de energie pe bază de carbon, concomitent cu închiderea centralelor nucleare, și relocarea industriei în țări cu standarde ecologice scăzute, sub pretextul că astfel salvăm planeta.

A rezultat o Uniune Europeană care trebuie să se salveze singură de ea însăși”, a mai scris premierul sloven pe X.

Comentarii 1

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