Protestele violente din Europa s-au extins și în Elveția. Tinerii au pus în practică tacticile de stradă ale manifestanților din Franța

În noaptea de sâmbătă spre duminică, protestele violente din Europa s-au extins în mod neașteptat și în Elveția, în special în orașele Zurich și Basel. Desfășurate sub sloganul „Ne-am săturat – și în Elveția”, manifestațiile neautorizate au fost organizate prin intermediul rețelelor de socializare în semn de solidaritate cu protestele similare ale tinerilor din alte state europene, scrie presa elvețiană.

În timp ce în Franța, Italia sau Germania protestele au la bază probleme economice și sociale, în Elveția tinerii au încercat să copieze metodele de protest ale țărilor vecine. Aceștia s-au folosit de platformele de social media în contextul nopții de Halloween pentru a importa tacticile violente de stradă din Franța, în special, demonstrând astfel că nicio țară din Europa de Vest nu mai este imună la actuala criză de stabilitate socială și frustrare a noilor generații.

În Zurich, câteva sute de tineri deghizați în costume de Halloween s-au adunat în jurul orei 22:30 pe Langstrasse, în centrul orașului. Aceștia au folosit artificii și rachete de semnalizare în timp ce s-au îndreptat spre Helvetiaplatz, la câteva sute de metri de gara principală. Atmosfera s-a schimbat imediat ce manifestanții au ajuns în piață, unde au început să dea foc la stațiile de autobuz și la o baricadă făcută din coșuri de gunoi, biciclete și alte obiecte, căreia i-au dat foc.

Poliția a intervenit cu tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții, însă grupuri mici de protestatari au dat foc pubelelor de gunoi în diferite locații, potrivit poliției municipale. De asemenea, o mașină a fost incendiată, iar vitrinele mai multor magazine au fost avariate.

Polițiștii au precizat că au fost vizați în mod repetat cu artificii, sticle și pietre, iar aceștia au răspuns cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. De asemenea, o patrulă de poliție, care a intervenit la o urgență medicală, a fost atacată de mulțime, au precizat autoritățile. Vehiculul lor a fost avariat, iar ofițerii au fost nevoiți să se retragă înainte de a putea ajuta un adolescent care suferise răni grave la picior în urma unui accident.

În același timp, la Basel, aproximativ 150 de persoane s-au adunat în centrul orașului în jurul orei locale 21:00, potrivit unui comunicat al poliției cantonale. După o serie de discursuri, procesiunea a traversat Mittlere Rheinbrücke, care traversează Rinul și leagă centrul orașului de pe malul stâng al râului cu cartierul Kleinbasel de pe malul drept, pentru a ajunge la Marktplatz, în inima centrului istoric, înainte de a se îndrepta spre nord, în cartierul St. Johann. Acolo, câțiva manifestanți au dat foc baricadelor construite din pubele de gunoi și bariere metalice, determinând intervenția poliției.