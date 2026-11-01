FOTO Heidi Klum s-a deghizat de Halloween în propria mână stângă, secționată la încheietură, plină de sânge și de măruntaie. Imaginile au devenit virale

Fără doar și poate, Heidi Klum a fost Regina Halloween-ului. Pentru anul acesta, modelul german în vârstă de 53 de ani a ales să se costumeze în… propria mână stângă. O mână uriașă, pe o structură imensă, de aproape doi metri înălțime, ținând cont de statura ei de 177 de centimetri și de tocurile înalte. Mâna nu era oricum, ci părea secționată de la încheietura, plină de sânge și de măruntaie.

Vedeta și-a dezvăluit costumul pe contul său de Instagram în jurul orei 22:30, ora New York-ului, orașul în care a găzduit petrecerea anuală. Într-un videoclip, ea apare stând în patru labe și mișcându-și degetele date cu ojă roșie, pe podea, până când imaginea se transformă, dezvăluind propria ei mână, cu tot cu inele, inclusiv inelul de logodnă și verigheta, și unghiile vopsite în roșu. Pentru a adăuga o notă specifică de Halloween, mâna sa, cea stângă, mai exact, apare secționată, aproape smulsă, la nivelul încheieturii.

”Iubesc transformarea, ador să privesc și transformările celorlalți, și cred că o voi mai face și câțiva ani de aici înainte”, a spus aceasta.

În interiorul costumului uriaș al lui Heidi Klum doar ochii și gura îi sunt vizibile, părând a face parte din rănile ce ar fi fost cauzate de strânsoarea mâinii uriașe. Picioarele ei erau, de fapt, două dintre degetele mâinii. Nivelul de detaliu al costumului este, cu adevărat, extraordinar: fiecare aspect al mâinii este ultra-realist, de la venele clar conturate și tendoane, până la articulațiile degetelor, ridurile fine, oja de pe unghiile lungi și chiar cuticulele. Mai mult, degetul mare este, de fapt, brațul ei drept și este complet articulat.

De altfel, Heidi Klum este una dintre vedetele care au o tradiție a costumelor de Halloween, fiecare apariție a sa fiind tot mai specială. Spre exemplu, anul trecut, modelul german s-a deghizat în Medusa.