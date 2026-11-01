Lista medicamentelor compensate ar putea fi extinsă. Rogobete cere ca disputele politice să nu afecteze accesul pacienților la tratament

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că se va întâlni cu repezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai producătorilor de medicamente inovative și generice compensate, adăugând că accesul la medicamente și la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice.

Rogobete vrea noi medicamente pe lista de compensate

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„Accesul la medicamente și la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice, de birocrație sau de lipsa deciziilor administrative. În mandatul anterior, am reușit să actualizăm de două ori lista medicamentelor compensate, introducând peste 80 de modificări – medicamente noi și extinderi de indicații terapeutice pentru tratamentele existente. Și nu ne oprim aici! Am solicitat organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai producătorilor de medicamente inovative și generice. Obiectivul este clar: să accelerăm procedurile administrative pentru o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate”, a transmis Alexandru Rogobete, duminică, pe Facebook.

Ministrul Sănătății a precizat că își dorește ca, până la finalul acestui an, să fie introduse noi medicamente pe lista de compensate, astfel încât cât mai mulți pacienți să aibă acces la tratamentele de care au nevoie.

„Ca ministru al Sănătății, am responsabilitatea de a pune pacientul înaintea oricărui orgoliu politic. Sănătatea oamenilor nu poate aștepta! Încrederea ne face bine”, a adăugat oficialul.

Ministrul Sănătății a anunțat, joi, că bugetul total al domeniului sănătății va fi suplimentat cu 8,3 miliarde de lei, în urma rectificării bugetare. Din această sumă, 1,2 miliarde de lei vor reveni Ministerului Sănătății, iar 7,1 miliarde de lei vor merge către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), a mai spus social-democratul.