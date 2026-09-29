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În 2022, un cuplu de pensionari a decis să construiască o vilă de lux, de 305 mp, folosind doar sticle reciclabile. Cum arată casa acum, terminată

În 2022, un cuplu de pensionari a decis să construiască o vilă de lux, de 305 mp, folosind doar sticle reciclabile. Cum arată casa acum, terminată
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În Riebeek-Kasteel, un mic oraș din provincia Western Cape din Africa de Sud, Louis Jansen van Vuuren și Hardy Olivier au decis să construiască o vilă de lux, de 305 mp, folosind doar sticle reciclabile. Cum arată casa acum, terminată.

Rezidența cu două etaje și o suprafață de 305 metri pătrați este prima casă de lux din lume construită în întregime cu materialul Zerocrete, care include plastic recuperat, țesături și deșeuri de sticlă. Compania susține că prin construcție s-au redirecționat aproape 97 de tone de deșeuri nereciclabile de la groapa de gunoi, inclusiv 55.636 de kilograme de plastic recuperat, 26.115 kilograme de țesături și textile și 15.281 de kilograme de sticlă, scrie The Times of India.

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Compania afirmă că plasticul este echivalentul a aproape 4 milioane de sticle de apă din PET și formează nucleul pereților și al mobilierului casei. Proiectul a fost dezvoltat ca o dovadă a conceptului pentru a arăta cum materialele derivate din deșeuri pot fi integrate într-o clădire rezidențială de lux, fără a renunța la ideile convenționale de confort sau design.

Țesăturile și sticla completează amestecul neobișnuit de materiale al casei

Plasticul este doar o parte din povestea materialelor. Compania susține că EcoSpace include 26.115 kilograme de țesături și textile aruncate — o cantitate pe care o echivalează cu peste 186.000 de tricouri — în materiale de construcție valorificate pentru proprietățile lor de izolare. Alte 15.281 de kilograme de sticlă recuperată, pe care compania le compară cu peste 38.000 de sticle de vin, au fost integrate în blaturi și alte suprafețe.

De asemenea, 50% din cimentul necesar pentru proiect a fost înlocuit cu o alternativă cu emisii reduse de carbon. Compania estimează că a prevenit emisia a 283.000 de kilograme de dioxid de carbon. Această cifră este o estimare raportată de companie, nu o măsurătoare verificată independent.

Cuplul a adus în proiect o experiență de decenii

EcoSpace nu este prima experiență a cuplului în crearea unor case deosebite. Într-un articol publicat de Your Luxury Africa intitulat „EcoSpace: An Extraordinary Home Built from Waste”, Jansen van Vuuren și Olivier au declarat că au deținut cinci case în Franța pe parcursul a 27 de ani, de la o casă mică în Lapeyrouse până la un castel în zona rurală a Franței.

În cele din urmă, s-au întors în Africa de Sud și au ales Riebeek-Kasteel pentru noua lor casă. Cuplul a declarat că a fost atras de amplasarea orașului la poalele muntelui Kasteelberg, de o vale înconjurată de podgorii și livezi de măslini și de priveliștile spre munții Groot Winterberge. Ei au descris, de asemenea, orașul ca având două ritmuri distincte, devenind plin de viață cu vizitatori în weekenduri și sărbători, înainte de a reveni la atmosfera mai liniștită a unui sat rural în timpul săptămânii.

Experiența lor cu proprietăți istorice și artistice a influențat, de asemenea, modul în care a fost conceput EcoSpace, casa finalizată combinând aspectul industrial al suprafețelor Zerocrete cu piese de anticariat franțuzești, mobilier contemporan, artă și tapiserii Aubusson.

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