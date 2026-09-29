Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, mesaj după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, a transmis un mesaj după moartea neașteptată a jurnalistului Patrick André de Hillerin.

”Moartea fulgerătoare a jurnalistului Patrick André de Hillerin, la vârsta de doar 52 de ani, lasă în urma ei multă tristețe și durere. Jurnalist consacrat, artizan al verbului viu și al scriiturii pasionate, Patrick André de Hillerin a avut o voce distinctă în presa românească și a lăsat în urmă o operă ce îi poartă inconfundabil amprenta. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, a transmis Adrian Agachi.

Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. Luni, 28 septembrie, a fost găsit de prieteni fără viață în jurul orei 18:00, în comuna Jurilovca, județul Tulcea.

Jurnalist de la 15 ani

Jurnalistul a început să scrie din adolescență și a debutat în presa studențească în perioada manifestației din Piața Universității. Patrick André de Hillerin a intrat în presă în 1990, la numai 15 ani. A debutat în timpul manifestației din Piața Universității, scriind pentru revista Ligii Studenților, iar apoi a ajuns la Cațavencu – săptămânal incomod, una dintre publicațiile care aveau să dea tonul satirei politice românești în primii ani de după comunism.

În august 2025, după 35 de ani de presă, s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială. Activitatea sa jurnalistică a continuat și în 2026.