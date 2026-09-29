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Continuă audierile miniștrilor din Cabinetul Siegfried Mureșan în comisiile din Parlament. Programul complet al zilei. Mâine va fi votul final în plen

Continuă audierile miniștrilor din Cabinetul Siegfried Mureșan în comisiile din Parlament. Programul complet al zilei. Mâine va fi votul final în plen
Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan continuă marți / Sursa FOTO: Mediafax
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Audierile miniștrilor propuși să facă parte din Guvernul Mureșan continuă marți, 29 septembrie, de la ora 10:00. Ședințele comisiilor sunt programate până la ora 20:00.

Primul candidat audiat va fi Mircea Abrudean (PNL), propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Abrudean a fost secretar general al Guvernului.

Care este ordinea audierilor

De la ora 11:00 va fi audiat Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Pîslaru a ocupat aceeași funcție în Guvernul Bolojan, a fost europarlamentar și ministru al Muncii în Guvernul Cioloș. La 12:00 este programată audierea Ralucăi Turcan (PNL), propusă pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

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De la ora 13:00 va fi audiată Oana Gheorghiu (PNL), propusă pentru Ministerul Sănătății. La 14:00 urmează audierea Oanei Țoiu (USR), propusă pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe.

Andrea Chiș, candidat independent pentru Ministerul Justiției, va fi audiată de la ora 15:00. De la 16:00 va fi audiat Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR), propus pentru Ministerul Culturii. Mihai Dimian, propus pentru Ministerul Educației și Cercetării, va fi audiat de la ora 17:00.

La ora 18.00 este programată audierea lui Cseke Attila (UDMR), propus să continue în funcția de ministru al Dezvoltării. Ultima audiere a zilei este programată la ora 19:00 – Diana Buzoianu (USR), pentru funcția de ministru al Mediului.

Audierile au început luni în comisiile de specialitate din Parlament.

Ce miniștri au primit aviz negativ

În prima zi de audieri, patru dintre candidații propuși pentru Guvernul Mureșan au primit aviz nefavorabil, iar doi au primit aviz favorabil. Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au primit avize negative, în timp ce Tanczos Barna și Alexandru Nazare au primit avize favorabile.

Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei, a primit 34 de voturi împotrivă, 24 pentru și cinci abțineri. Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, a fost respins cu 21 de voturi împotrivă și 17 pentru, iar Cătălin Drulă, propus la Transporturi, a primit 18 voturi împotrivă și 16 pentru. Irineu Darău, propus pentru Ministerul Economiei, a primit 46 de voturi împotrivă, 40 pentru și o abținere.

În schimb, Tanczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, a primit aviz favorabil cu 20 de voturi pentru, 17 abțineri și un vot împotrivă, iar Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor, a fost avizat favorabil cu 20 de voturi pentru, două împotrivă și 17 abțineri.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni seara, la TVR, după primele audieri ale miniștrilor propuși în Parlament, că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea Guvernului, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi.

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