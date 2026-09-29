Amendă de 1.500 lei în 2026, pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în scara blocului. Se aplică de Poliție direct la ușă.

Românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru pot lua amenzi usturătoare, de până la 1500 de lei. Este vorba despre fumatul în toate spațiile comune închise ale blocului (casa scării, lift, holuri, uscătorie, subsol).

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Conform Legii 15/2016 (legea antifumat), spațiile comune din blocurile de locuințe sunt asimilate spațiilor publice închise. Amenzile pentru persoanele fizice sunt cuprinse între 100 și 500 de lei, iar în caz de tulburare a ordinii pot ajunge la sume mai mari.

La ce sumă poate ajunge sancțiunea

Mai precis, sancțiunea poate ajunge rapid până la 1.500 de lei sau chiar mai mult dacă fapta este însoțită de tulburarea liniștii și ordinii publice (de exemplu, fumat în grup pe scară la ore târzii, refuzul de a evacua spațiul sau mizerie lăsată pe jos).

De asemenea, dacă locatarii aruncă mucurile de țigară pe geamul de pe scară sau de pe balcon, amenda aplicată pentru aruncarea reziduurilor pe domeniul public/comun variază între 200 și 1.000 de lei

În plus, chiar și asociația de proprietari poate fi sancționată cu până la 5.000 de lei dacă nu afișează la loc vizibil indicatoarele cu „Fumatul interzis”.