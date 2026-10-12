Daniel Oprea, profesor de educație fizică și sport, specialist în nutriție sportivă și realizator al emisiunii „Generația Fit”, difuzată de TVR 2, a murit la 53 de ani. Anunțul a fost făcut duminică, 11 octombrie, de Federația Română de Culturism și Fitness (FRCF).

Mesajul transmis de Federația Română de Culturism și Fitness

Reprezentanții federației au anunțat decesul lui Daniel Oprea și au amintit contribuția sa profesională și implicarea în activitatea organizației.

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„Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea”, au transmis reprezentanții FRCF, care au adresat condoleanțe familiei și celor apropiați, potrivit viva.ro.

Daniel Oprea a realizat emisiunea „Generația Fit”

Daniel Oprea a fost realizatorul emisiunii „Generația Fit”, difuzată de TVR 2, un proiect dedicat sportului, nutriției și promovării unui stil de viață sănătos.

Acesta a activat ca profesor de educație fizică și sport și a fost implicat în pregătirea sportivilor de performanță, inclusiv în calitate de specialist în nutriția lotului național de culturism și fitness.

De asemenea, a participat la activități educaționale organizate în școli. În cadrul unei inițiative desfășurate la Școala Gimnazială nr. 197 din București, le-a oferit elevilor informații despre alimentația sănătoasă și importanța unei diete echilibrate.

Daniel Oprea a fost și lector în cadrul cursurilor organizate de Federația Română de Culturism și Fitness, contribuind la pregătirea viitorilor instructori de fitness.

A participat la proiecte pentru promovarea educației sportive

În iunie 2026, Daniel Oprea a participat la o întâlnire organizată la Casa Olimpică, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Rafael Santonja, președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness, și reprezentanți ai FRCF.

Potrivit COSR, discuțiile au vizat proiecte de colaborare pentru susținerea educației sportive, reducerea sedentarismului și încurajarea activității fizice în rândul tinerilor. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și proiectul „Generația Fit”.

Daniel Oprea a fost preparator fizic al naționalei de polo pe apă

În 2013, Daniel Oprea a activat ca preparator fizic al echipei naționale de polo pe apă a României, contribuind la pregătirea sportivilor înaintea participării la Campionatul Mondial de la Barcelona.

Federația Română de Polo a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe, amintind colaborarea cu Daniel Oprea în cadrul reprezentativei naționale.

„Daniel Oprea a fost alături de echipa națională de polo pe apă a României în anul 2013, în calitate de preparator fizic, contribuind la pregătirea tricolorilor înaintea participării la Campionatul Mondial de la Barcelona”, a transmis organizația.

Cauza morții lui Daniel Oprea nu a fost precizată în comunicările publice ale celor două federații.