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Fostul ministru ucrainean al Apărării avertizează că Ucraina pierde treptat războiul și are la dispoziție câteva luni pentru a schimba situația

Fostul ministru ucrainean al Apărării avertizează că Ucraina pierde treptat războiul și are la dispoziție câteva luni pentru a schimba situația
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Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, avertizează că Ucraina pierde treptat războiul împotriva Rusiei și că următoarele luni vor fi decisive. Într-un interviu pentru Reuters, el susține că Kievul are nevoie urgent de o strategie pentru încheierea războiului, de investiții în tehnologii militare și de reformarea instituțiilor statului.

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Fedorov: ”Cred că acum există un punct de cotitură care va determina direcția noastră viitoare”

Fostul ministru al Apărării, Fedorov, demis luna trecută la șase luni după numirea sa în funcție, susține că Ucraina nu are în prezent o viziune de ansamblu asupra modului în care poate câștiga războiul și că lipsa de inovație îi limitează capacitatea de a se apăra.

„Cred că acum există un punct de cotitură care va determina direcția noastră viitoare, dar se pare că pierdem treptat, încet”, a declarat Fedorov într-un interviu acordat Reuters.

Fostul ministru spune însă că Ucraina are în continuare „toate șansele” să câștige războiul, cu condiția să elaboreze urgent un plan pentru încheierea conflictului.

Biroul președintelui ucrainean a reacționat la afirmațiile lui Fedorov, susținând că acesta vorbea pozitiv despre evoluția războiului atunci când se afla la conducerea Ministerului Apărării și că singurul lucru care s-a schimbat între timp este statutul său personal.

Cristicile aduse de Mihailo Fedorov la adresa statului Ucrainean

Fostul ministru ucrainean al Apărării susține că Ucraina trebuie să accelereze dezvoltarea unor tehnologii militare care ar putea schimba raportul de forțe.

Printre prioritățile sale se numără drone autonome ghidate de inteligență artificială, rachete interceptoare ieftine pentru apărarea împotriva atacurilor rusești și dezvoltarea unui program ucrainean de rachete balistice.

Producătorii ucraineni lucrează deja la aceste tehnologii, însă, potrivit fostului ministru, problema este lipsa unei strategii comune care să permită folosirea lor cât mai eficientă.

„Tehnologiile există deja și ar putea să-i oprească complet pe ruși, dar lipsa noastră de viziune înseamnă că nu le aplicăm”, a spus Fedorov.

El a descris o posibilă linie a frontului în care senzorii electronici să detecteze mișcările inamicului, iar dronele terestre și aeriene să reducă la minimum prezența oamenilor în zonele de luptă.

Fedorov a criticat și modul în care funcționează statul ucrainean, despre care spune că nu își folosește eficient potențialul.

„Statul funcționează cu o eficiență de 5%”, a afirmat fostul ministru.

Fedorov susține că Ucraina mai are câteva luni pentru a profita de avantajul dronelor

Fostul ministru afirmă că a avut un rol important în campania ucraineană cu drone care a vizat în acest an aprovizionarea cu combustibil și logistica militară a Rusiei în partea ocupată din sudul Ucrainei.

Atacurile au creat probleme pentru trupele ruse de pe front. Fedorov consideră că Ucraina mai are la dispoziție câteva luni pentru a continua această operațiune și pentru a încerca să izoleze Crimeea ocupată de Rusia.

Potrivit lui, fereastra de oportunitate se va închide în momentul în care Rusia va găsi modalități de a răspunde tacticilor ucrainene.

Campania de atacuri a contribuit semnificativ, potrivit lui Fedorov, la schimbarea percepției asupra perspectivelor Ucrainei în război. Fostul ministru a susținut anterior că succesul operațiunii a fost favorizat de decizia sa de a anticipa o parte din cheltuielile planificate pentru a doua jumătate a anului 2026.

Disputa bugetară de 27 de miliarde de dolari dintre Fedorov și Zelenski

Decizia de a anticipa cheltuielile a devenit ulterior unul dintre punctele de dispută dintre Fedorov și președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a afirmat în weekend că această decizie a lăsat Ministerul Apărării cu o gaură de 27 de miliarde de dolari în buget. Ucraina, dependentă de sprijinul financiar extern, nu are în prezent o soluție pentru acoperirea acestei sume, potrivit președintelui.

Fedorov respinge această acuzație și spune că nu știe de unde provine cifra prezentată de Zelenski și susține că ministerul elaborase un plan financiar bazat pe economii obținute prin noi licitații pentru achiziții și pe sprijin internațional.

Fostul ministru afirmă, de asemenea, că a descoperit probleme serioase în momentul în care a preluat conducerea Ministerului Apărării.

„Când am ajuns la Ministerul Apărării, am descoperit că șefii unor departamente fuseseră numiți la cererea unor companii ucrainene din domeniul apărării, pentru a le reprezenta interesele”, a spus Fedorov.

În ceea ce privește deficitul bugetar, el afirmă că planul pregătit în perioada în care se afla la minister prevedea un deficit de aproximativ 5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului.

„La sfârșitul anului, deficitul bugetar conform planificării noastre era de aproximativ cinci miliarde de dolari și știam de unde îi vom obține. Poate că planul s-a schimbat și au apărut proiecte noi care necesită un asemenea buget”, a declarat Fedorov.

Fostul ministru cere organizarea de alegeri în timpul războiului

Fedorov a provocat o nouă controversă săptămâna trecută, când a devenit prima figură politică importantă din Ucraina care a cerut organizarea de alegeri în timpul războiului. El a descris situația politică drept o criză „sistemică” de guvernare.

Apelul său a fost primit cu nemulțumire de mulți ucraineni. Zelenski a criticat, la rândul său, propunerea lui Fedorov și a susținut că organizarea alegerilor ar putea distruge Ucraina în timp ce țara încearcă să respingă invazia rusă.

De la invazia Rusiei din februarie 2022, Ucraina se află sub lege marțială, care interzice organizarea alegerilor din motive de securitate.

Președintele ucrainean a sugerat că Fedorov ar putea fi determinat de forțe externe să ceară organizarea alegerilor. Fostul ministru a respins ferm această acuzație și recunoaște că organizarea unor alegeri în timpul războiului ar presupune dificultăți logistice majore, dar susține că Ucraina ar putea găsi soluții inovatoare.

Fedorov vrea să investească în tehnologii militare

În perioada următoare, fostul ministru spune că își va împărți timpul între campania pentru reluarea alegerilor în Ucraina și proiectele din domeniul tehnologiilor militare.

Printre acestea se află un fond de investiții destinat tehnologiilor militare inovatoare. Fedorov intenționează să atragă capital pentru acest fond în timpul unei viitoare vizite în Statele Unite.

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