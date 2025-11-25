A murit Lorenzo „Tincer” Buffon, portarul legendă a lui AC Milan

Lorenzo „Tincer” Buffon, legendarul portar al echipei de fotbal AC Milan, a murit la 95 de ani. Era rudă îndepărtată a lui Gigi Buffon.

Născut la Udine, în Friuli, a câștigat cinci titluri de campion cu AC Milan și a mai jucat pentru Genoa, Inter și Fiorentina. Are 15 meciuri pentru echipa națională. Era văr de gradul doi cu bunicul lui Gigi Buffon, fost mare portar al Italiei, în prezent oficial al federației.

Lorenzo Buffon a murit din cauza unui stop cardiac la Latisana, în provincia Udine, unde locuia. A fost unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului italian. Fiica sa a anunțat vestea, explicând că înmormântarea va avea loc în mod privat.

Buffon a avut o rivalitate istorică cu Giorgio Ghezzi, portarul lui Inter. A purtat banderola de căpitan de cinci ori pentru azzurri, coleg cu Giampiero Boniperti. A participat la expediția nereușită a Cupei Mondiale din 1962.

Poreclit „Tincer” pentru priza sa, a fost considerat și de FIFA unul dintre cei mai buni portari din lume și a fost inclus, alături de Lev Yashin, în echipa FIFA All-Star din anii 1960. A împărtășit o prietenie sinceră cu portarul rus, singurul portar care a câștigat „Balonul de Aur”.

Într-o altă epocă, Buffon a fost o figură proeminentă în fotbal și în societate. În 1958, s-a căsătorit cu Edy Campagnoli, asistenta lui Mike Bongiorno la emisiunea TV „Lascia o Raddoppia?”. Buffon a spus că s-au întâlnit după ce Edy a mers la stadion să-l urmărească, stând în spatele porții sale.

După cariera sa de jucător, a fost angajat de Silvio Berlusconi ca scouter pe zona Friuli.