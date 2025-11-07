A murit Louis Schweitzer, președintele Renault și salvatorul DACIEI

Louis Schweitzer, fostul director general și președinte al grupului Renault, a murit joi, 6 noiembrie 2025, la vârsta de 83 de ani, conform lemonde.fr. Figura emblematică a industriei franceze, Schweitzer a condus constructorul auto între 1992 și 2005, perioadă în care a pus bazele alianței Renault–Nissan, una dintre cele mai importante colaborări din istoria de profil.

Dacia își datorează succesul fenomenal lui Schweitzer, unul din pariurile considerate aiuritoare la acea vreme.

Dacia Logan, pariul nebun al lui Schweitzer

Dacia Logan, „pariul nebun” al lui Louis Schweitzer, din gama căruia s-au produs peste 1,5 milioane de unități în primi opt ani, a adus francezilor venituri de aproape 15 mld. euro și a dus Dacia la 8% din exporturile României până în 2012.

Lansarea lui Logan în iunie 2004 a reprezentat momentul în care România a ajuns pe harta europeană a centrelor de producție auto, iar la opt ani de la acel moment Dacia a ajuns să aibă 8% din exporturile țării, majoritatea către Europa de Vest, dar și 3% din Produsul Intern Brut al României. Din 2004 Logan a ajuns să fie comercializat în întreaga lume atât sub brandul Dacia, cât și Renault, Nissan sau Mahindra în India, fiind automobilul care a creat segmentul „low-cost” pe care niciun alt constructor auto nu a mai intrat

Pentru România, numele lui Louis Schweitzer rămâne strâns legat de renașterea mărcii Dacia. În 1998, el este cel care l-a sunat personal pe Constantin Stroe, directorul de atunci al uzinei de la Mioveni, pentru a opri procesul de privatizare către Hyundai.

La scurt timp, Renault a intrat în acționariatul companiei, transformând Dacia într-un brand competitiv pe piața globală, conform zf.ro.

Sub conducerea sa, Renault a devenit o marcă internațională de top, iar Dacia Logan, lansată după parteneriatul cu România, a devenit un simbol al accesibilității și eficienței europene.

