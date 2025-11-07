Prima pagină » Actualitate » A murit Louis Schweitzer, președintele Renault și salvatorul DACIEI

A murit Louis Schweitzer, președintele Renault și salvatorul DACIEI

07 nov. 2025, 18:32, Actualitate
A murit Louis Schweitzer, președintele Renault și salvatorul DACIEI

Louis Schweitzer, fostul director general și președinte al grupului Renault, a murit joi, 6 noiembrie 2025, la vârsta de 83 de ani, conform lemonde.fr. Figura emblematică a industriei franceze, Schweitzer a condus constructorul auto între 1992 și 2005, perioadă în care a pus bazele alianței Renault–Nissan, una dintre cele mai importante colaborări din istoria de profil.

Dacia își datorează succesul fenomenal lui Schweitzer, unul din pariurile considerate aiuritoare la acea vreme.

Dacia Logan, pariul nebun al lui Schweitzer

Dacia Logan, „pariul nebun” al lui Louis Schweitzer, din gama căruia s-au produs peste 1,5 milioane de unități în primi opt ani, a adus francezilor venituri de aproape 15 mld. euro și a dus Dacia la 8% din exporturile României până în 2012.

Lansarea lui Logan în iunie 2004 a reprezentat momentul în care România a ajuns pe harta europeană a centrelor de producție auto, iar la opt ani de la acel moment Dacia a ajuns să aibă 8% din exporturile țării, majoritatea către Europa de Vest, dar și 3% din Produsul Intern Brut al României. Din 2004 Logan a ajuns să fie comercializat în întreaga lume atât sub brandul Dacia, cât și Renault, Nissan sau Mahindra în India, fiind automobilul care a creat segmentul „low-cost” pe care niciun alt constructor auto nu a mai intrat

Pentru România, numele lui Louis Schweitzer rămâne strâns legat de renașterea mărcii Dacia. În 1998, el este cel care l-a sunat personal pe Constantin Stroe, directorul de atunci al uzinei de la Mioveni, pentru a opri procesul de privatizare către Hyundai.

La scurt timp, Renault a intrat în acționariatul companiei, transformând Dacia într-un brand competitiv pe piața globală, conform zf.ro.

Sub conducerea sa, Renault a devenit o marcă internațională de top, iar Dacia Logan, lansată după parteneriatul cu România, a devenit un simbol al accesibilității și eficienței europene.

Recomandarea autorului: Fostul șef al Renault responsabil cu succesul Dacia Logan a fost trimis în România pentru a ne ajuta să nu repetăm RUȘINEA anilor trecuți. Ce va face Louis Schweitzer

Istoria Loganului, mașina care a revoluționat industria auto din România. Din toamnă Renault lansează Dacia Logan 2

Citește și

VIDEO Mobilizare la URNE. Alegătorii din Dobromir și Lumina, Constanța, nevoiți să voteze din nou din cauza deceselor primarilor deja aleși
19:39
Mobilizare la URNE. Alegătorii din Dobromir și Lumina, Constanța, nevoiți să voteze din nou din cauza deceselor primarilor deja aleși
UTILE Fructele care ar trebui cumpărate în formă congelată. Experții spun că sunt mai bune așa
19:14
Fructele care ar trebui cumpărate în formă congelată. Experții spun că sunt mai bune așa
VIDEO Record! Cel mai scump loc de parcare de reședință. Orașul care spulberă rezonabilul
19:10
Record! Cel mai scump loc de parcare de reședință. Orașul care spulberă rezonabilul
VIDEO Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său
18:17
Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
ECONOMIE România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură
20:17
România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură
LIVE Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă
19:42
Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă
ACTUALITATE Ce a vorbit Nicușor Dan cu Zelenski la telefon: Ucraina are nevoie să câștige războiul. Lucrăm pentru un parteneriat strategic
18:17
Ce a vorbit Nicușor Dan cu Zelenski la telefon: Ucraina are nevoie să câștige războiul. Lucrăm pentru un parteneriat strategic
ACTUALITATE O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere”
18:01
O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere”
JUSTIȚIE Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, audiat de DNA. Ce calitate are în dosarul în care un senator ar fi încercat să-i dea șpagă
17:39
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, audiat de DNA. Ce calitate are în dosarul în care un senator ar fi încercat să-i dea șpagă