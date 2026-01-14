Prima pagină » Actualitate » A murit mama lui Adi Sînă. ”Ne-au rămas valorile, legătura dintre noi și recunoștința”

14 ian. 2026, 14:10, Actualitate
Adrian Sînă, în vârstă de 48 de ani, este în doliu. Mama sa a încetat din viață.

Momente extrem de dureroase pentru artistul Adrian Sînă. Mama sa a murit. Anunțul a fost făcut de Adi Sînă pe contul său de Facebook, acolo unde a publicat și o fotografie în care apare alături de toată familia. Adrian Sînă și-a pierdut și tatăl în urmă cu mulți ani.

”Mama a plecat dintre noi. În poza asta eram doar trei frați și o lume întreagă. Ne-au rămas valorile, legătura dintre noi și recunoștința. Drum lin, mamă. Ne va fi dor de tine. Vă purtăm în inimă, mereu.🖤🖤”, este mesajul transmis de artist în mediuil online.

Adi Sînă e căsătorit cu Anca Serea

Anca Serea este cunoscută publicului larg ca prezentatoare de televiziune. Însă, cu ani în urmă, aceasta a lucrat ca model. Aceasta a participat și a câștigat, în 1999, concursul Elite Model Look.

Vedeta de televiziune Anca Serea este căsătorită cu muzicianul Adi Sînă și are șase copii. Doi dintre aceștia, David și Sarah, sunt copiii pe care Anca Serea i-a avut cu Filip Poplingher, cel despre care se știe că a fost primul ei soț. Însă vedeta nu a fost niciodată căsătorită cu bărbatul care a încetat din viață în anul 2010. Din căsnicia cu Adi Sînă, Anca Serea are patru copii: Noah, Ava, Moise și Leah

