A murit marele Emerich Ienei!

Emerich Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, s-a stins din viață miercuri dimineață, la 88 de ani, la locuința sa din Oradea.

Fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Ienei rămâne în memoria microbiștilor pentru eleganța de care a dat dovadă atât pe teren, cât și în afara lui.

Cine a fost Emerich Ienei

Decesul lui Emerich Ienei a fost confirmat atât de cadre medicale și apropiați ai acestuia, scrie bihoreanul.ro. De asemenea, și Alexandru Boc, fostul mare internațional român, a precizat, pentru gsp.ro, că marele Ienei a trecut la cele sfinte.

În ultimele zile, fostul selecționer al României a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Medicii l-au externat din spital, iar decesul s-a produs miercuri, 5 noiembrie, în locuința personală din oraș.

Emerich Ienei a debutat în antrenorat în vara anului 1975, direct la Steaua București. Este artizanul celei mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc – câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1986, într-o seară magică de 7 mai, când „viteziștii” Lăcătuș&co. au îngenuncheat Barcelona, la Sevilla. După 120 de minute de joc, tabela a rămas neschimbată, iar departajarea între cele două formații s-a făcut la loviturile de la 11 metri. Acolo au punctat Marius Lăcătuș și Gabi Balint, Steaua impunându-se cu 2-0.

Spaniolii au ratat toate cele 4 penalty-uri sau, mai corect spus, „eroul de la Sevilla”, portarul Helmuth Duckadam, a apărat șuturile catalanilor, intrând în Cartea Recordurilor, cu o performanță neegalată până în prezent.

De-a lungul carierei, Ienei a stat pe banca tehnică a 6 echipe: Steaua, FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios și Universitatea Craiova. De asemenea, el a antrenat și două „naționale”, România și Ungaria. Cu „tricolorii”, a reușit o calificare la CM 1990, după mai bine de 20 de ani de absență, ca și un sfert de finală, la Euro 2000.

Când a mers ultima dată pe stadion

Starea de sănătate l-a împiedicat pe Emerich Ienei să mai apară în public, fostul mare om de fotbal preferând discreția orașului Oradea în locul „vulcanului” din București. Totuși, în urmă cu 2 ani, septembrie 2023, cu ocazia unui meci de Cupa României, el a făcut putut fi zărit, pentru ultima dată, prezent pe un stadion.

Ienei a mers în tribune la partida FC Bihor – FCSB, din Cupă, fiind ovaționat minute bune de cei peste 10.000 de spectatori care au asistat la meci.

Din păcate, problemele de sănătate nu i-au permis să călătorească și la București, la retragerea Generației de Aur, acolo unde și-ar fi dorit nespus să mai fie prezent, încă o dată, alături de fotbaliștii pe care i-a pregătit la echipa națională.

Iubirile din viața lui Ienei

Despre Emerich Ienei se știe că, așa cum a activat în fotbal, la fel s-a comportat și-n particular, în viața privată. A fost căsătorit de două ori și de fiecare dată a știut să păstreze eleganța și discreția în ceea ce privește mariajul.

Din căsnicia cu actrița Vasilica Tastaman are un băiat, Călin, născut în 1964, la un an după cununia celor două mari nume din România. După 10 ani, imediat ce s-a despărțit de Ienei, Vasilica Tastaman și băiatul au plecat în Suedia, revenind în țară după căderea comunismului.

Ulterior, Emerich Ienei și-a refăcut viața alături de Ileana Gyulai, nume uriaș din sportul românesc: fostă mare scrimeră, a cucerit aurul la „mondialele” din ’69, iar la Jocurile Olimpice din 1968 (Mexico City) și 1972 (Munchen) a obținut medalia de bronz. Din relația lor s-a născut Cristina, al doilea copil al legendei de la Steaua.

Ileana Gyulai s-a stins din viață în 2021, iar decesul ei și-a pus amprenta asupra stării de sănătate a lui Emerich Ienei.

