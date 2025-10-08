A murit Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!”, se arată pe pagina de Facebook a trupei.

Formația nu a oferit, momentan, detalii despre cauzele decesului. Marius Keseri avea vârsta de 60 de ani și a fost toboșarul trupei Direcția 5, vreme de treizeci de ani.

Înainte de a se alătura formației conduse de Marian Ionescu, Marius Keseri colaborase cu mai multe grupuri importante din muzica românească, printre care Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, dar și Hardton, o trupă rock din Târgoviște, potrivit DigiFM.

De asemenea, Marius Keseri a contribuit la succesul unor piese emblematice ale Direcției 5 ca, „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

Autorul recomandă:

Fiul lui Marian Ionescu, Carmin, prins drogat la volan. Precizările Poliției Rutiere, despre cazul băiatului liderului trupei „Direcția 5”