Cât costă pachetele de Paște în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026. Un sejur de 3 zile poate ajunge până la 6.100 de lei

Chiar dacă Maramureș și Bucovina sunt recunoscute pentru datini de Paște, turiștii pot alege să petreacă sărbătorile într-o destinație mai puțin recunoscută pentru tradiții și obiceiuri. Pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, există încă cazări disponibile, iar oferta este generoasă pentru toate buzunarele.

Ofertele din 2026 de pe Valea Prahovei sunt în general pentru cazare, fără masă sau doar cu mic dejun. Totuși, există câteva hoteluri care au pregătit pachete speciale pentru turiști în perioada Paștelui. În Sinaia de exemplu, pentru trei nopți de cazare într-o pensiune, fără nicio masă, un cuplu trebuie să plătească aproximativ 750 de lei.

În schimb, unele hoteluri au afișat ofertele de Paște care includ și mese festive. Pentru un sejur de trei sau patru nopți într-un hotel de 4 stele, costul unei camere duble este cuprins între 4.100-4500 de lei. În acest interval de preț este inclusă, pe lângă cazare, primirea tradițională în Noaptea Învierii, cină pascală cu muzică live, venirea Iepurașului și acces la diverse facilități. La același hotel, apartamentul costă 5.100 de lei, 3 nopți sau 6.100 de lei, 4 nopți. În ambele cazuri este valabil pentru două persoane. Tot în Sinaia, un alt hotel oferă 3 nopți de cazare cu mic dejun, primire în noaptea de Paște cu ouă roșii, prânz cu muzică live și cină de tip bufet suedez pentru 2.355 de lei.

Cât costă trei zile de Paște în Bușteni

În perioada Paștelui, în Bușteni, pentru trei nopți de cazare, fără masă, un cuplu ar trebui să scoată din buzunar aproximativ 600 de lei pentru o cameră dublă la o pensiune. La fel ca în Sinaia, există și aici hoteluri care oferă pachete speciale în perioada sărbătorilor. Pentru un sejur de trei nopți într-un hotel din Bușteni, oferta începe de la 985 de lei de persoană, adică 1.970 de lei pentru două persoane. Pachetul include trei nopți de cazare cu mic dejun, întâmpinarea cu ouă roșii, vin și cozonac, brunch și cină în ziua de Paște.

Cât costă un sejur de trei zile în Azuga

În Azuga, în perioada Paștelui, pentru trei nopți de cazare, fără masă, un cuplu trebuie să plătească aproximativ 750 de lei. Aici oferta este mai redusă decât în Bușteni, dar la un hotel de 4 stele, oferta pentru sărbătorile Pascale include cazare trei nopți într-o cameră dublă sau un apartament, mic dejun și cină la restaurant, brunch și cină festivă de Paște și facilități de tip SPA & Wellness. Pentru o astfel de ofertă, un cuplu ar trebui să plătească aproximativ 4.200 de lei.

