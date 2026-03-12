Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: AUR a votat împotriva lui Nicușor Dan și nu a lui Donald Trump

Ion Cristoiu: AUR a votat împotriva lui Nicușor Dan și nu a lui Donald Trump

12 mart. 2026, 10:24, Pastila lui Cristoiu

Ion Cristoiu remarcă, în ultima pastilă jurnalistică, un aspect legat de votul în Parlament privind solicitarea SUA de a folosi bazele militare ale României în războiul împotriva Iranului. „AUR a votat împotriva lui Nicușor Dan și nu a lui Donald Trump”, susține jurnalistul.

„Parlamentul a luat în dezbatere scrisoarea trimisă de Nicușor Dan, prin care se cere aprobarea ca americanii să disloce temporar în România echipamente și forțe militare în războiul împotriva Iranului”, își începe „pastila” Ion Cristoiu.

Cine a întreținut atmosfera anti-Trump

„Votul ne-a adus o dublă surpriză. Până la acest vot, în România a domnit, cum domnește și acum, o atmosferă anti-Trump. Ea a fost întreținută de bâlbâielile, șovelile, nehotărârile lui Nicușor Dan, care este clar că e sub influența Franței, este un președinte agent de influență al Franței…, dar această atmosferă anti-Trump a fost întreținută și de presa «Sistemului», în frunte cu Digi TV, de site-urile TFL-iste și mai ales de partidul denumit USR.

Donald Trump a fost atacat în permanență pentru ceea ce s-a numit punerea la îndoială a democrației, megalomania, apropierea de Vladimir Putin și atitudinea critică față de Ucraina și Volodimir Zelenski.

În această logică, te-ai fi așteptat ca USR să voteze împotriva scrisorii lui Nicușor Dan. Practic, împotriva lui Trump, deoarece războiul din Iran se înscrie în politica dusă de Donald Trump, care a fost acuzat că ar acționa fără consultarea Congresului și că ar fi lansat America într-o aventură militară.

Orice forță politică ce l-a criticat până acum pe Donald Trump ar fi fost de așteptat să conteste intervenția militară în Iran și, implicit, implicarea României. Mai ales că democrații din Statele Unite – considerați un punct de referință pentru anti-trumpiștii din România – au fost de la început împotriva acestei intervenții”, afirmă Cristoiu.

Explicații pentru „votul împotrivă al partidului AUR”

„O altă surpriză, poate și mai mare, a fost votul împotrivă al partidului AUR. Prin liderul său, George Simion, AUR nu doar că a anunțat că nu va vota, dar a și creat o atmosferă critică față de această decizie în Parlament. Simion s-a pronunțat atât în fața presei, cât și de la tribuna Parlamentului împotriva implicării României în această intervenție militară.

Pentru mine, aceasta nu este, totuși, o surpriză. Există câteva rațiuni puternice pentru care AUR a adoptat această poziție. Prima și cea mai importantă este ostilitatea față de Nicușor Dan. De fapt, AUR s-a pronunțat mai degrabă împotriva lui Nicușor Dan decât împotriva implicării militare în sine.

Prin această poziție, AUR a dorit să sublinieze încă o dată ceea ce consideră a fi lipsa de fermitate politică a lui Nicușor Dan, care nu ar fi fost convingător atunci când a cerut Parlamentului să aprobe această solicitare.

În al doilea rând, AUR a încercat să se alinieze cu o parte a curentului politic conservator american apropiat de mișcarea MAGA. Astfel, se poate spune că AUR a votat mai degrabă împotriva lui Nicușor Dan decât împotriva lui Donald Trump”, conchide jurnalistul Ion Cristoiu.

