Exporturile României au scăzut cu 4,7% în ianuarie 2026, față de aceeași lună a anului precedent, iar importurile au scăzut cu 7,7%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, deficitul balanței comerciale a scăzut cu 15,5%.

În ianuarie 2026, România a exportat bunuri în valoare de 6,9 miliarde de euro și a importat bunuri în valoare de 9,2 miliarde de euro. Astfel, deficitul comercial a fost de 2,3 miliarde de euro, mai mic decât în ianuarie 2025, atunci când depășea 2,7 miliarde de euro. În ianuarie 2026, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport, 45,3% la export și 35,5% la import și alte produse manufacturate, 27,8% la export și 27,9% la import.

„În luna ianuarie 2026, exporturile FOB au însumat 6903,1 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 9228,6 milioane euro. Faţă de luna ianuarie 2025, exporturile din luna ianuarie 2026 au scăzut cu 4,7%, iar importurile au scăzut cu 7,7%. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în luna ianuarie 2026 a fost de 2325,5 milioane euro, mai mic cu 425,1 milioane euro (-15,5%) decât cel înregistrat în luna ianuarie 2025”, arată datele INS.

În categoria alimente și animale vii, România a exportat aproximativ 485 milioane euro și a importat de aproximativ 778 milioane euro. Importurile de alimente au scăzut puternic față de anul trecut, -16,3%, iar la combustibili și energie, exporturile și importurile au scăzut și ele cu -12,9%, respectiv -14,5%.

De asemenea, datele publicate de INS arată că atât exporturile, cât și importurile au scăzut față de aceeași lună din 2025. Exporturile au scăzut cu 4,7%, în timp ce importurile au scăzut cu 7,7%, iar deficitul comercial s-a redus pentru că importurile au scăzut mai mult decât exporturile.

