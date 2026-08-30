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Dunărea s-a retras și au rămas doar insule de nisip pe care a crescut vegetație. Imagini dezolante la Corabia, Olt

Elena Ailuţoaei
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Dunărea crește în următoarele zile la Corabia, în Olt, însă din data de 4 septembrie iar scade. Debitul crescut nu ajută cu nimic situația, în continuare navigația e afectată. După ce apa s-a retras, în urmă au ramas doar insule de nisip pe care acum a crescut iarba.

„Imaginile sunt dezolante. Niciodată nu a fost așa de scăzută. Noi pe aici înotam anul trecut și acum e doar nisip”, spune un localnic.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere în primele două zile, până la valoarea de la 1.600 mc/s, staționar în următoarea zi, apoi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august (3.900 mc/s) și septembrie (3.800 mc/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi, în prima parte a intervalului, în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea”, estimează INHGA.

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