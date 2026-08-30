Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a transmis într-o postare pe rețelele sociale că următoarele trei luni vor fi decisive pentru stabilirea fondurilor europene pe care România le va primi în următorul buget multianual al Uniunii Europene. Acesta susține că un eventual guvern PSD nu ar fi capabil să apere interesele României în negocierile de la Bruxelles.
Siegfried Mureșan susține că a obținut, în poziția Parlamentului, o creștere de aproximativ 6 miliarde de euro a alocărilor UE pentru România.
„Următoarele trei luni sunt esențiale pentru a stabili câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani. Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am obținut, în poziția Parlamentului, o creștere de aproximativ 6 miliarde de euro a alocărilor pentru România”, a scris europarlamentarul pe Facebook.
Europarlamentarul a subliniat că aceste fonduri trebuie apărate în negocierile din Consiliul Uniunii Europene de reprezentanții Guvernului României.
„Acest nivel ridicat al fondurilor trebuie apărat în Consiliul UE de reprezentanții Guvernului României, în negocierile intense care urmează în toamna aceasta”, a subliniat acesta.
În continuarea mesajului său, Mureșan a criticat Partidul Social Democrat despre care a spus că nu a arătat interes pentru negocierile privind viitorul buget european.
„Până acum, nu am văzut niciun interes din partea PSD pentru acest subiect, reprezentanții săi fiind ocupați să blocheze fondurile europene pe care România le avea alocate prin PNRR”.
Acesta a transmis că nu crede că un viitor guvern PSD va fi capabil sa apere fondurile europene pentru România. De asemenea, europarlamentarul susține că PSD este responsabil pentru eșecul Legii salarizării și al PNRR.
„De aceea, nu cred că un viitor guvern PSD va fi capabil să apere aceste fonduri pentru România. Va eșua și, la fel ca în cazul PNRR și al Legii salarizării, va căuta vinovați în altă parte. Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”.
În luna iunie, liderii Uniunii Europene au intrat în negocieri dificile privind viitorul buget multianual al blocului comunitar. În timp ce statele contributoare solicită reduceri ale cheltuielilor și o disciplină fiscală mai strictă, țări precum România, Polonia, Grecia sau Portugalia încearcă să protejeze fondurile de coeziune și subvențiile agricole, esențiale pentru numeroase proiecte de dezvoltare.
Comisia Europeană a propus în iunie stabilirea bugetului anual al UE pentru 2027 la 200 de miliarde euro (în angajamente), apreciind că este vorba de o finanţare stabilă pentru priorităţile stabilite în bugetul anual pentru anul viitor.