Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a transmis într-o postare pe rețelele sociale că următoarele trei luni vor fi decisive pentru stabilirea fondurilor europene pe care România le va primi în următorul buget multianual al Uniunii Europene. Acesta susține că un eventual guvern PSD nu ar fi capabil să apere interesele României în negocierile de la Bruxelles.

Siegfried Mureșan susține că a obținut, în poziția Parlamentului, o creștere de aproximativ 6 miliarde de euro a alocărilor UE pentru România.

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„Următoarele trei luni sunt esențiale pentru a stabili câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani. Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am obținut, în poziția Parlamentului, o creștere de aproximativ 6 miliarde de euro a alocărilor pentru România”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

Europarlamentarul a subliniat că aceste fonduri trebuie apărate în negocierile din Consiliul Uniunii Europene de reprezentanții Guvernului României.

„Acest nivel ridicat al fondurilor trebuie apărat în Consiliul UE de reprezentanții Guvernului României, în negocierile intense care urmează în toamna aceasta”, a subliniat acesta.