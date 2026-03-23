A murit proprietarul OnlyFans. Miliardarul Leonid Radvinsky avea 43 de ani

Leonid Radvinsky, un miliardar de origine ucraineană, care câștiga 1,9 milioane de dolari pe zi, potrivit Forbes, în calitate de proprietar al site-ului de conținut pentru adulți OnlyFans, a murit de cancer la doar 43 de ani, a anunțat luni un purtător de cuvânt al companiei.

Leonid Radvinsy a murit după o luptă cu cancerul, a declarat luni dimineață un purtător de cuvânt al OnlyFans pentru Forbes.

Afaceristul a cumpărat OnlyFans în 2018 și a transformat serviciul de abonamente pentru fani – care le permite abonaților să plătească pentru conținut exclusiv creat de creatori – dintr-un site oarecare într-un business de mare succes.

La apogeu, miliardarul câștiga 1,9 milioane de dolari pe zi (2024).

OnlyFans a devenit o afacere și mai prosperă în timpul pandemiei de coronavirus, când cei mai mulți oameni au stat izolați în case. Business-ul lui Radvinsky „a explodat” și, în 2021, Forbes estima că acesta și-a dublat averea netă, ajungând la 4,3 miliarde de dolari până la momentul morții sale.

Începuturile dubioase

Ucraineanul era cunoscut pentru discreția de care dădea dovadă și evita interviurile. Leonid Radvinsky a avut un CV dubios, iar, la începuturile carierei sale, crea site-uri care pretindeanu că redirecționează utilizatorii către conținut pornografic cu minori sau animale.

În luna august 2025, Forbes a raportat că Radvinsky vrea să vândă OnlyFans cu 8 miliarde de dolari.

Potrivit revistei financiare, Radvinsky avea o avuție de 4,7 miliarde de dolari, la momentul decesului, ceea ce îl plasa pe locul 869 în clasamentul celor mai bogați oameni de pe planetă.

Acesta ocupa locul 181 în topul Forbes 400 din 2025 al celor mai bogați oameni din America.

Până la începutul lui 2025, Radvinsky a plătit 1,8 miliarde de dolari în dividende, iar OnlyFans a generat venituri de 1,4 miliarde de dolari în 2024. Utilizatorii au cheltuit nu mai puțin de 7,2 miliarde de dolari pe platforma cu conținut pentru adulți.

Sursa foto: Leo_Radvinsky1/ X

