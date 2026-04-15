A murit singurul vorbitor de chineză din Parlamentul României. Din ce partid făcea parte

Luiza Dobrescu
A murit singurul vorbitor de chineză din Parlamentul României. Din ce partid făcea parte

A murit singurul vorbitor de limba chineză din Parlamentul României. AUR tocmai l-a îngropat pe deputatul Dan Cristian Artimon, decedat  chiar în ziua de Paşti.

Miercuri, 15 aprilie, fostul parlamentar a fost îngropat la Arad, judeţ pe listele căruia acesta a ajuns să fie reprezentant în Camera Deputaţilor.

Comunicator şi ONG-ist de profesie, deputatul Dan Cristian Artimon a scris la diverse publicaţii şi a colaborat cu televiziuni locale.

Deputatul AUR era membru de partid din 2022

Potrivit CV-ului acestuia, postat pe pagina Parlamentului României, Artimon era membru AUR din martie 2022 şi vorbea bine franceza şi engleza.

De asemenea, fostul deputat a scris că ştie chineză pinyin, nivel începător. Sistemul pinyin are darul să transforme pictogramele din limba chineză în cuvinte uzuale latine.

„«Pinyin»  este cunoscut ca un sistem de “decodificare”  care  folosește alfabetul latin pentru redarea caracterelor chinezești.

Cunoscut si sub numele de Schema alfabetului chinezesc fonetic, sistemul “Pinyin” sau Hanyu Pinyin [ 汉语拼音 ] a înlocuit un alt sistem mai vechi de transcriere a limbii chinezești – Wade-Giles (mijlocul sec 19), dezvoltat de către Thomas Wade.

A fost completat cu „Dicționarul chinez-englez” al lui Herbert Giles – ambii specialiști in sinologie si diplomați ai Coroanei Britanice.

Sistemul de transcripție „Pinyin” este declarat standardul mondial pentru romanizarea limbii chineze moderne de către Organizația Internațională pentru Standardizare”, potrivit cadelor didactice care predau limba chineză la Institutul Confucius din Universitatea Bucureşti.

Colegii de la AUR au postat un mesaj îndoliat pe pagina de facebook, prin care au anunţat moartea colegului lor de partid.

Potrivit listelor electorale cu candidaţi, de la Arad, cel care îi va lua locul în Camera Deputaţilor este Ciprian Nicolae Vârşan.

Doliu la AUR. A murit Dan Artimon

