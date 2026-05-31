Intervenție brutală a poliției împotriva unei femei însărcinate: Unde a avut loc incidentul controversat și cum se justifică autoritățile

O intervenție a poliției din Zeist, Olanda, a stârnit o adevărată avalanșă pe rețelele de socializare. Pe data de 19 mai, la centrul pentru solicitanții de azil din Zeist a fost filmat un incident care a devenit viral pe internet: un polițist o trage cu forța pe o femeie însărcinată și o aruncă la pământ.

Imaginile arată mai mulți ofițeri, un câine polițist, un bărbat și o femeie stând pe un hol. În videoclipul devenit viral se poate vedea cum femeia este trasă brusc de un ofițer, după care cade la pământ.

Ulterior, se instalează o situație haotică în care bărbatul se îndreaptă spre femeie, dar este oprit de ofițeri. Confruntarea escaladează, după care au loc schimburi de lovituri.

Bărbatul de 30 de ani din Zeist, care, potrivit relatărilor, și-a apărat soția, a fost reținut, dar ulterior eliberat, scrie publicația Headliner.nl. Se pare că femeia a suferit leziuni fizice și traume psihice în urma incidentului.

Un alt videoclip pare să fie redat puțin mai târziu. Acesta arată femeia trasă de haine sau de păr. În același moment, bărbatul este imobilizat la pământ de mai mulți ofițeri.

Imaginile au stârnit multă indignare și furie pe rețelele de socializare; utilizatorii se întreabă cum poate un polițist să se comporte astfel cu o femeie însărcinată.

Poliția din Midden-Nederland a răspuns că imaginile prezintă doar o parte a evenimentului, că toate faptele sunt analizate cu atenție și că există încredere în profesionalismul agenților care lucrează sub o presiune mare. Situația face obiectul unei anchete.

„Ofițerii au acționat ca răspuns la o sesizare privind amenințări și acte de vandalism cu un cuțit. Ulterior, a apărut situația care este parțial vizibilă în filmare.”, mai anunță poliția olandeză.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului

Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții