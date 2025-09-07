A murit Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Este doliu în presa românească, după ce Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a murit. Reprezentanții UZPR au emis un comunicat pe site-ul oficial prin care își transmit condoleanțele.

Sorin Stanciu fusese ales în funcția de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) în iulie 2024. De-a lungul timpului, s-a implicat activ în Uniune, fiind fidel crezului „UZPR suntem noi, toți, egali”.

„Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță cu profundă tristețe dispariția neașteptată a președintelui Sorin Stanciu.

Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experiență profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR și pentru menținerea organizației pe coordonatele firești ale unei uniuni de creație și de utilitate publică.

Ales în funcția de președinte al UZPR în luna iulie 2024, Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea UZPR într-o o pleiadă de manifestări, evenimente și proiecte care au reflectat importanța pentru societate a celei mai mari organizații de breaslă din România.

Fidel crezului său, «UZPR suntem noi, toți, egali», Sorin Stanciu a încurajat puterea decizională a filialelor Uniunii, a păstrat coeziunea organizației și și-a pus puterea și priceperea în slujba UZPR și a membrilor săi din țară și din diaspora.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de UZPR, pe site-ul oficial.

Sursă foto: UZPR