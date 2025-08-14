DOLIU în comunitatea maritimă, înainte de Ziua Marinei. Directorul Autorității Navale Române a murit: „Marea a fost marea sa pasiune”

Alexandru Mezei, director general al Autorității Navale Române (ANR), a încetat din viață joi, la secția de Nefrologie Clinică a Institutului Clinic Fundeni din București. Trecerea acestuia în neființă vine după o lungă suferință, cauzată de o boală gravă și incurabilă.

Alexandru Mezei a murit cu o zi înainte de Ziua Marinei, în timp ce autoritățile fac ultimele pregătiri, la Constanța, înainte de Ziua Marinei române, care va fi celebrată vineri. Forțele Navale au mobilizat forțe impresionante pentru a marca 165 de ani de la înființarea lor.

În ultimele săptămâni, apropiații săi lansaseră un apel public pe rețelele sociale pentru donarea de sânge sau trombocite, direct pe numele lui Alexandru Mezei, la centrul de transfuzie al spitalului Fundeni, în speranța de a-i salva viața. Eforturile nu au fost însă suficiente.

„Profesia de navigator – o chemare nobilă, pe care a slujit-o cu devotament”

În ultimele luni, starea sa de sănătate fusese atent monitorizată, însă boala gravă l-a împiedicat să își exercite atribuțiile conform fișei postului.

„Autoritatea Navală Română anunță cu profund regret trecerea în neființă a domnului Alexandru Mezei, Directorul General al instituției. Plecat dintre noi astăzi, în ajun de Sfânta Maria, lasă în urmă nu doar o instituție mai puternică, ci și o familie profesională unită prin respectul și dragostea pe care le-a cultivat cu generozitate.

Marea a fost pentru el nu doar locul de muncă, ci marea sa pasiune, iar profesia de navigator – o chemare nobilă, pe care a slujit-o cu devotament și onoare toată viața. Îi vom păstra mereu vie amintirea și vom continua să ne inspirăm din exemplul său. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în lumină“, a transmis conducerea Autorității Navale Române.

Sursă foto: Radio Constanța

