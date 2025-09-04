Radio România Actualități este în DOLIU. Jurnalista Simona Șerbănescu a încetat din viață

Radio România Actualități este în doliu. Jurnalista Simona Șerbănescu a încetat din viața la vârsta de 58 de ani, după o carieră de peste trei decenii în Radioul Public.

Simona Șerbănescu s-a alăturat echipei RRA în 1990, fiind reporter de teren și acoperind, de-a lungul anilor, subiecte majore din actualitatea juridică. Ulterior, a contribuit la realizarea unor documentare importante, alături de colegii săi.

În 2011, a fost distinsă cu premiul de excelență în numele Radio România Actualități pentru reportajele realizate în cadrul expediției RAPAPATATIERA 2011.