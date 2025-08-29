Lumea transporturilor din România este în DOLIU. A murit Titi Irimia, fost director general adjunct al CFR Călători

Titi Irimia, fost director genral adjunct și lider respectat în lumea feroviară, a decedat. Colegii săi îl descriu ca un adevărat vizionar.

Lumea transporturilor din România este în doliu, după moartea lui Titi Irimia de la CFR Călători, unul dintre cei mai apreciați profesioniști în domeniu. Fost director general adjunct și, pentru o perioadă, director general interimar al operatorului feroviar de stat, Irimia a murit, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire profesională respectată.

De-a lungul anilor petrecuți la CFR, Titi Irimia a fost parte active din conducerea executivă a companiei și a coordonat numeroase servicii și departamente. El a fost un lider recunoscut pentru profesionalism și pentru implicarea în modernizarea transportului feroviar din România.

Foștii săi colegi de la CFR Călători au transmis mesaje de regret și de recunoștință pentru ceea ce a însemnat Titi Irimia pentru companie.

„A dat dovadă de spirit de echipă și colaborare. S-a poziționat ca un lider care mobilizează echipa managerială și angajații spre performanțe crescute și satisfacția clienților. Titi Irimia a generat o diferențiere pozitivă, care a întărit încrederea publicului și poziționarea CFR Călători ca un operator feroviar modern și responsabil în România”, a declarat Carmen Popescu, fost director de Achiziții la CFR Călători, conform clubferoviar.ro.

