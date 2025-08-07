Steluța Lucia Rodica Coposu, sora mai mică a politicianului Corneliu Coposu din PNȚ-CD, a murit chiar în ziua în care sunt programate funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

Fratele ei, Corneliu (Cornel) Coposu a fost politician creștin-democrat și liberal conservator, fondator al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și al Convenției Democratice Române.

Student la drept și de profesie jurnalist, pe durata regimului comunist, el a fost deținut politic timp de 17 ani. Astăzi, Fundația Coposu a făcut anunțul pe Facebook: sora cea mai mică a politicianului a decedat.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, STELUȚA LUCIA RODICA COPOSU a urcat la Cer să-i întâlnească pe toți cei dragi ai săi”.

Steluța Coposu s-a născut pe 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, în județul Sălaj.

„Rodi s-a născut sub semnul Balanței, care nu i-a fost favorabilă și care, arareori, a înclinat în favoarea ei. Venirea ei pe lume a fost marea bucurie a vieții mele. Dumnezeu mi-a dăruit o jucărie vie de care am beneficiat trei ani neîntrerupt (până în momentul când a plecat la liceu, la Beiuș – n.n.). Îmi amintesc și eu (și spuneau și părinții) că a fost copilul cel mai cuminte și cel mai puțin pretențios dintre noi, pregătită parcă pentru viața ce o aștepta. Era veșnic surâzătoare, cu un păr bogat blond și ondulat și cu două gropițe mici, veșnic prezente pe fețișoara ei veșnic surâzătoare” (Flavia Bălescu Coposu).

Sora cea mai mică a politicianului țărănist a urmat cursurile primare în patru localități diferite:

clasa I-a la Bobota;

clasa a II-a în comuna Coșlariu (jud.Alba);

clasa a III-a în comuna Oarda de jos (jud.Alba);

clasa a IV-a, la Școala nr. 2 din Alba-Iulia.

Ea a urmat Liceul de fete din Alba-Iulia (1943-1944), iar mai apoi între 1944-1947 a fost la Școala Centrală de fete din București. Între 1947-1951 a urmat cursurile Liceului de fete nr. 12 (azi, Colegiul ”Titu Maiorescu”). Între anii 1951-1956 a urmat cursurile Institutului Politehnic din București și împreună cu sora sa, Flavia, a susținut familia din bursa primită ca elevă. Între 1956-1991 a lucrat la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București.

La 17 iulie 1996, împreună cu sora ei, Flavia Bălescu-Coposu, au decis să înființeze Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor care a decedat în 1995. În anul 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.

„Pentru familie, ea a devenit stâlpul siguranței. Și-a dedicat întreaga capacitate materială și spirituală pentru folosul familiei și al tuturor celor care i-au cerut sprijinul. Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie” – Flavia Bălescu Coposu „Bunul Dumnezeu Să-i dăruiască iertarea păcatelor și Să-i aducă odihna cea veșnică! Vă vom ține la curent cu data, ora și locul unde va fi oficiată slujba de înmormântare”, a scris Ion-Andrei Gherasim, Președinte executiv al Fundației Coposu.

Autorul recomandă: EXCLUSIV VIDEO | Președintele Fundației Corneliu Coposu: ”România a ratat foarte multe oportunități pentru că cel care a preluat puterea după Ceaușescu a fost discipolul lui Mihail Gorbaciov”