A plătit peste 17.000 de dolari pentru un implant de păr, dar rezultatul a fost total neașteptat. Ce a pățit acest tânăr după operație

Alex Finken, un tânăr de 27 de ani din Denver, SUA, a vrut să aibă podoaba capilară perfectă. De aceea, el a plătit suma de 17.500 de dolari pentru un implant de păr. Numai că, la o zi după operație, el s-a trezit cu o reacție total neașteptată: fața i s-a umflat așa de tare, încât a ajuns să semene mai mult cu personajul Humpty Dumpty decât cu un influencer.

„Unii oameni doar se umflă puțin, ca și cum ar fi fost într-un meci de box. Eu arătam literalmente ca un ou”, a glumit el într-un clip postat pe TikTok, care a devenit rapid viral.

Dar Alex nu este singurul care se luptă cu căderea părului. În SUA, peste 35 de milioande de bărbați se confruntă cu alopecia androgenetică (chelia ereditară), iar aproximativ 30% încep să piardă părul înainte de 30 de ani.

„La 24 de ani deja purtam șepci tot timpul și mă simțeam stânjenit în public fără ele,” a povestit Alex pentru The New York Post.

Astfel că, pentru el, implantul nu a fost un gest de vanitate, ci o încercare de a-și recăpăta stima de sine.

„Nu era despre cum arăt, ci despre cum mă simt. Voiam doar să fiu din nou eu.”

Tânărul a zburat la Salt Lake City pentru operație. Acolo, medicii i-au extras 3.536 de foliculi din partea din spate a capului și i-au implantat în zonele rarefiate de pe frunte și creștet.

„Mi-au refăcut complet linia părului, tâmplele și au adăugat densitate în zonele 2 și 3”, a explicat el într-un clip TikTok, indicând cu degetul regiunile afectate.

Dar, a doua zi, când s-a uitat în oglindă, a avut un șoc. Fața i se umflase atât de tare încât „arăta ca o versiune animată a lui însuși”.

„Cel mai rău a fost în primele trei zile. După aceea, lucrurile s-au îmbunătățit vizibil,” a spus el.

În prima zi, tânărului i s-au umflat tâmplele, însă suportabil. A doua zi i-au apărut vânătăile sub un ochi, iar umflătura a început să îi afecteze vederea. A treia zi, umflătura i-a coborât până la gât.

„Creierul meu nu e în pericol, căile respiratorii sunt ok. E doar inflamație sub piele,” și-a asigurat el fanii, care i-au lăsat mii de comentarii.

Tânărul a explicat că acest fenomen este perfect normal după un implant de păr.

„Principalul motiv este soluția salină și anestezia injectată în scalp. Fiecare persoană are un sistem limfatic diferit, așa că unii se umflă mai mult, alții mai puțin.”

Cu toate acestea, el a recunoscut că n-ar fi trebuit să bea alcool cu câteva zile înainte de procedură.

„Am băut vin vineri și sâmbătă, iar operația era miercuri. Nu faceți asta! Alcoolul dilată vasele de sânge și reduce eficiența anestezicului local,” a avertizat.

Însă, pe măsură ce noul lui păr începe să prindă rădăcini, el spune că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața lui.

„Dacă e ceva ce îți poate reda încrederea sau calitatea vieții, fă-o. Și da, uneori trebuie doar să accepți că o să arăți ca un ou câteva zile.”

