Prima pagină » Știri externe » VIDEO Trump l-a primit pe Zelenski. Președintele SUA afirmă că „Putin vrea OPRIREA războiului”. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk

VIDEO Trump l-a primit pe Zelenski. Președintele SUA afirmă că „Putin vrea OPRIREA războiului”. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk

17 oct. 2025, 20:47, Știri externe
VIDEO Trump l-a primit pe Zelenski. Președintele SUA afirmă că „Putin vrea OPRIREA războiului”. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit, vineri seară, la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în eforturile diplomatice de oprire a războiului cu Rusia.

”Este o onoare să fiu alături de un lider puternic, un om care a trecut prin multe, un om pe care am ajuns să îl cunosc foarte bine, cu care mă înțeleg foarte bine. Ieri am avut o discuție foarte bună cu președintele Vladimir Putin și vom discuta despre acest lucru”, a afirmat Donald Trump, la începerea întrevederii.

Președintele SUA a salutat reziliența lui Volodimir Zelenski pe durata războiului Ucrainei cu Rusia.

”A îndurat mute lucruri, iar noi le-am îndurat împreună cu el, ca să fiu sincer. Acest conflict durează de mult timp și cred că facem progrese. Va fi extraordinar să vorbim astăzi despre aceste lucruri”, a subliniat președintele SUA.

Trump afirmă că Putin vrea oprirea războiului

Donald Trump a apreciat că Vladimir Putin vrea oprirea războiului din Ucraina.

„Vladimir Putin vrea oprirea războiului. Am discutat o serie de detalii. Cred că și președintele Zelenski vrea oprirea războiului. Trebuie să facem acest lucru”, a subliniat Trump.

Zelenski cere intensificarea presiunilor asupra Rusiei

La rândul său, Volodimir Zelenski a cerut Occidentului să intensifice ”presiunile” asupra Rusiei pentru oprirea războiului.

”Cel mai important lucru pentru poporul Ucrainei, care acum este atacat, este să obținem garanții de securitate”, a subliniat Zelenski, citat de postul de televiziune BBC.

Președintele Ucrainei a insistat că așteaptă garanții de securitate din partea președintelui Donald Trump.

”NATO ar fi cea mai bună garanție de securitate, dar și armamentul este foarte important. Sunt importanți și aliații noștri. Noi vrem pace, Putin nu vrea pace. De aceea, trebuie să exercităm presiuni asupra lui”, a continuat Volodimir Zelenski.

Trump a declarat că va discuta cu Volodimir Zelenski despre solicitarea privind rachetele de croazieră Tomahawk.

”Noi avem o propunere privind dronele”, a spus Zelenski.

”Ucraina produce drone foarte bune. Dar Statele Unite au obligația de a se asigura privind menținerea stocurilor de rachete. Vom discuta despre rachetele Tomahawk, dar mai degrabă ne gândim să nu aibă nevoie de ele, am prefera să se oprească războiul”, a răspuns președintele SUA.

Întrebat dacă Ucraina va trebui să cedeze teritorii pentru oprirea războiului cu Rusia, Trump a răspuns: ”Nu poți ști niciodată ce se întâmplă într-un război”.

Joi seară, președintele Donald Trump a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

”Conversația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost foarte productivă. Am stabilit să organizăm o reuniune la nivel de consilieri de rang înalt, săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse, din partea Statelor Unite, de secretarul de Stat Marco Rubio și de alte persoane care vor fi desemnate. Urmează să stabilim locul. După aceea, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc agreat, în Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem opri acest război, care «nu are nimic glorios», între Rusia și Ucraina”, a declarat Donald Trump.

Uniunea Europeană a semnalat că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina.

Foto: Profimedia

Video: X/ClashReport

RECOMANDAREA AUTORULUI:

DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific

VIDEO Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”

Citește și

EDUCAȚIE O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor
20:13
O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor
SHOWBIZ Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
19:59
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
VIDEO Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
18:13
Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
EXTERNE DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific
18:08
DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific
EXTERNE Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului
17:16
Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului
VIDEO UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”
16:15
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”
Mediafax
Explozia din Rahova. Distrigaz: Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate
Digi24
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
Cancan.ro
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
Bujduveanu: În una dintre scările blocului din complex, nu se va mai putea intra niciodată
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
Zi de doliu pentru România. Călin Georgescu, îndurerat de tragedie: Când inima se răcește, viața plătește
Evz.ro
Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
(P) De ce să aleg un GPU server în locul unui server tradițional CPU?