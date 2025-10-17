Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit, vineri seară, la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în eforturile diplomatice de oprire a războiului cu Rusia.

”Este o onoare să fiu alături de un lider puternic, un om care a trecut prin multe, un om pe care am ajuns să îl cunosc foarte bine, cu care mă înțeleg foarte bine. Ieri am avut o discuție foarte bună cu președintele Vladimir Putin și vom discuta despre acest lucru”, a afirmat Donald Trump, la începerea întrevederii.

Președintele SUA a salutat reziliența lui Volodimir Zelenski pe durata războiului Ucrainei cu Rusia.

”A îndurat mute lucruri, iar noi le-am îndurat împreună cu el, ca să fiu sincer. Acest conflict durează de mult timp și cred că facem progrese. Va fi extraordinar să vorbim astăzi despre aceste lucruri”, a subliniat președintele SUA.

Trump afirmă că Putin vrea oprirea războiului

Donald Trump a apreciat că Vladimir Putin vrea oprirea războiului din Ucraina.

„Vladimir Putin vrea oprirea războiului. Am discutat o serie de detalii. Cred că și președintele Zelenski vrea oprirea războiului. Trebuie să facem acest lucru”, a subliniat Trump.

Zelenski cere intensificarea presiunilor asupra Rusiei

La rândul său, Volodimir Zelenski a cerut Occidentului să intensifice ”presiunile” asupra Rusiei pentru oprirea războiului.

”Cel mai important lucru pentru poporul Ucrainei, care acum este atacat, este să obținem garanții de securitate”, a subliniat Zelenski, citat de postul de televiziune BBC.

Președintele Ucrainei a insistat că așteaptă garanții de securitate din partea președintelui Donald Trump.

”NATO ar fi cea mai bună garanție de securitate, dar și armamentul este foarte important. Sunt importanți și aliații noștri. Noi vrem pace, Putin nu vrea pace. De aceea, trebuie să exercităm presiuni asupra lui”, a continuat Volodimir Zelenski.

Trump a declarat că va discuta cu Volodimir Zelenski despre solicitarea privind rachetele de croazieră Tomahawk.

”Noi avem o propunere privind dronele”, a spus Zelenski. ”Ucraina produce drone foarte bune. Dar Statele Unite au obligația de a se asigura privind menținerea stocurilor de rachete. Vom discuta despre rachetele Tomahawk, dar mai degrabă ne gândim să nu aibă nevoie de ele, am prefera să se oprească războiul”, a răspuns președintele SUA.

Întrebat dacă Ucraina va trebui să cedeze teritorii pentru oprirea războiului cu Rusia, Trump a răspuns: ”Nu poți ști niciodată ce se întâmplă într-un război”.

Joi seară, președintele Donald Trump a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

”Conversația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost foarte productivă. Am stabilit să organizăm o reuniune la nivel de consilieri de rang înalt, săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse, din partea Statelor Unite, de secretarul de Stat Marco Rubio și de alte persoane care vor fi desemnate. Urmează să stabilim locul. După aceea, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc agreat, în Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem opri acest război, care «nu are nimic glorios», între Rusia și Ucraina”, a declarat Donald Trump.

Uniunea Europeană a semnalat că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina.

Foto: Profimedia

Video: X/ClashReport

